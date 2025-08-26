«Фламинго» может ударить по одной из резиденций Путина» 4 26.08.2025, 13:45

Но главная цель — парализовать ВПК и нефтепереработку РФ.

Ракета «Фламинго» названа прорывом украинского ВПК. Она уже напугала Кремль.

В чем ее ключевые технические особенности и чем она принципиально отличается от уже имеющихся у Украины средств дальнего удара?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Во-первых, это действительно крылатая ракета дозвукового типа, большого радиуса действия. До этого мы применяли преимущественно ракеты Р-360 ПКРК «Нептун». Этот тип ракеты имел ограниченную дальность поражения цели — примерно 300 километров.

Его, конечно же, модифицировали, улучшали. Но, тем не менее, даже сейчас мы видим, что была проведена презентация дальнобойного «Нептуна», и у него дальность поражения — 1000 километров. А здесь — 3000 км.

То есть мы говорим не только о поражении ближнего и среднего тыла на территории Российской Федерации, но и глубоко тыловых зон. Второй момент — это принципиально более мощная боевая часть, тоннаж 1150 кг. На сегодняшний день единственная крылатая ракета, но не сухопутного, а авиационного пуска, которая имеет настолько мощную боевую часть — это старая советская Х-22. У нее боевая часть массой 950 килограммов. Можно сказать, что на сегодняшний день «Фламинго» — это самая мощная в мире крылатая ракета по конвенционной боевой части.

Кроме этого, следует обратить внимание на то, что сама по себе ракета «Фламинго», в отличие от большинства крылатых ракет дозвукового типа, которые есть не только у Украины, но и вообще в мире, — это мобилизационная ракета. Она может производиться в больших количествах, очень быстро и достаточно дешево. С учетом того, что по своим характеристикам, по дальности полета она превосходит даже американский «Томагавк», а по боевой части — даже самую мощную крылатую ракету Х-22, можно говорить о том, что она не имеет аналогов в мире.

И заключительный момент — то, что у нее пусковая сухопутного типа. Это значительно усложняет фиксацию выхода пусковой на позицию. Большинство крылатых ракет в мире — авиационного или морского базирования. Например, Х-101, Х-555, «Калибр», американский «Томагавк». Преимущественно — это пусковые установки морского базирования, те же эсминцы класса «Арли Берк». Когда взлетает, например, Ту-95, мы об этом знаем заранее.

Проходит где-то час-полтора, он выходит на пусковую позицию, совершает пуск. Через час ракета Х-101 входит в воздушное пространство Украины. То есть от взлета до входа в воздушное пространство проходит 2–3 часа. За это время можно подготовиться к отражению атаки. То же самое и с морскими носителями: выходит ракетный эсминец или фрегат — он сразу фиксируется, и уже ожидается угроза.

А в случае с сухопутной пусковой — она практически незаметна, может выйти на локацию, совершить пуск. И, соответственно, время на реакцию эшелонированной ПВО противника будет сведено к минимуму.

— Каковы приоритетные цели для «Фламинго» на территории РФ и как ее массовое производство и применение может повлиять на ход войны?

— Про ход войны пока говорить рано. Но то, что мы можем выполнять задачи оперативного и оперативно-тактического уровня в глубине России, а порой даже достигать стратегических успехов — это факт. 3000 км дает возможность охватить обширный радиус по территории РФ, где есть нефтеперерабатывающие заводы, военные аэродромы, предприятия ВПК, войсковые части и другие объекты. Список целей очень широкий.

Кроме того, мы пока не знаем, какие именно боевые части может использовать эта ракета. Это может быть не только унитарная осколочно-фугасная часть, но и объемно-детонирующая, кассетная, наполненная термобарической смесью. Это значительно расширяет функциональность ее применения по разным объектам разного назначения.

— С какой эффективностью ракета Фламинго может преодолевать российскую ПВО? Реально ли с ее помощью ударить по бункеру или одной из резиденций Путина?

— По одной из резиденций Путина, скорее всего, да, ударить можно. Но противобункерной эта ракета не является. Для этого нужна бетонобойная боевая часть. У некоторых крылатых ракет такие есть, но у «Фламинго» — нет. К тому же речь идет о зоне, где эшелонированная ПВО — Москва и область, где находится один из основных бункеров Путина в Ново-Огарево.

Если удастся массированными атаками дронов разрядить и истощить ПВО, тогда можно попытаться нанести удары «Фламинго». Но я считаю, что устранение Путина или удар по Кремлю — это второстепенные задачи. Главные цели — подрыв военно-промышленного комплекса РФ, нефтепереработки, лишение бюджета поступлений от экспорта энергоносителей.

Устранение Путина кардинально на войну не повлияет. Его бункер рассчитан даже на ядерный удар. Конвенционная ракета не уничтожит его полностью — может повредить, заблокировать на время, но не ликвидировать.

