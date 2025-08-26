закрыть
В чем главный секрет эффективных лидеров

  • 26.08.2025, 18:06
Назван ключевой фактор.

Эффективные лидеры понимают, что их способ работы не всегда является единственно правильным. Одной из ключевых черт гибкости является признание того, что привычки и подходы руководителя могут не подходить каждому сотруднику, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Исследования показывают, что люди работают по-разному. Например, один сотрудник — «жаворонок», предпочитает четкое разделение работы и личной жизни: рабочий день с 7:00 до 15:00, вечер — для семьи. Другой, как — «сова», интегрирует работу и личные дела, начиная день позже и заканчивая поздним вечером, сочетая работу с домашними обязанностями. Несмотря на разницу, оба могут быть одинаково продуктивны.

Проблема возникает, когда руководитель, считает, что его метод оптимален, и пытается заставить сотрудников следовать его распорядку. Это может привести к выгоранию и неудовлетворенности, если рабочий график не совпадает с естественными ритмами сотрудника.

Вместо этого великие лидеры признают разнообразие рабочих стилей и позволяют сотрудникам выбирать подходящий им режим. Например, при планировании регулярных встреч стоит учитывать биоритмы участников, чтобы время было комфортным для всех.

Гибкость лидера заключается не только в адаптации под внешние обстоятельства, но и в способности смиренно признать, что путь к успеху может быть разным. Позволяя сотрудникам работать естественным для них образом, руководитель повышает шансы на их продуктивность и удовлетворенность.

Гибкий подход помогает создавать рабочую среду, где сотрудники развиваются и достигают лучших результатов, не следуя слепо чужим методам.

