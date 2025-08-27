«Путин настолько перепугался, что начали «исчезать» военные» 4 27.08.2025, 13:58

Кремль боится новых «пригожинских» сценариев.

В России продолжаются аресты высокопоставленных генералов Минобороны. 26 августа стало известно об аресте экс-руководителя ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» (ЛДЦ) Минобороны РФ генерал-майора Константина Кувшинова. После отставки Сергея Шойгу с поста главы Минобороны, это уже девятый военный руководитель, которого обвинили в многомиллионных хищениях и взятках.

Что на самом деле стоит за чередой арестов российских генералов — борьба с коррупцией или попытка Кремля зачистить нелояльных офицеров? Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в отставке Виктором Ягуном:

— Россия — тоталитарная держава, которая живет по своим принципам. У них фактически реинкарнация сталинской эпохи, 1937 год. Пришли одни, ушли другие. Нужна зачистка старых элит. Как зачистить? Самое лёгкое — обвинить в том, что ты шпион и работаешь на Запад. Сейчас — коррупция: под этим предлогом они все подтягивают. Но когда основной коррупционер сидит на первом посту, о какой борьбе с коррупцией можно говорить? Это просто самый легкий способ зачистить территорию. Вот и все. Убрали Шойгу — теперь зачищают дальше.

Другое дело, когда задерживают боевых генералов, условно боевых — тех, кто занимает должности не только в министерстве, но и в войсках, хотя бы знает, где эти войска находятся. Это уже другая система. После попытки Евгения Пригожина «навести порядок» в России, Владимир Путин настолько перепугался, что сейчас защищает всех и вся. Поэтому военные время от времени и «пропадают».

На самом деле ничего чрезвычайного не происходит. Тоталитарные государства пожирают сами себя, потому что нет оппозиции, не к чему притягиваться. Но показывать работу правоохранительных органов нужно — вот они таким образом ее и показывают.

— Как эти аресты влияют на моральный климат и управляемость в российской армии?

— Когда берут боевых генералов, морально-психологический фактор падает очень сильно. Ведь в основном арестовывают тех, кто может взять на себя ответственность, кого называли «отец солдата»: приехал, всех построил, поставил на место. А если арестовывают небоевых генералов, это почти никак не влияет.

Единственное — все, кто назначаются на их место, понимают, что завтра могут прийти и за ними. Поэтому они стараются украсть как можно больше. Чем больше украдешь, тем больше сможешь спрятать. Ведь знают: отсидит кто-то годик-два, а то и вовсе выйдет из СИЗО, откупится. Награбленное останется детям и внукам. Вот поэтому они крадут все подряд, как можно быстрее.

— Возможен ли сценарий, при котором часть генералитета взбунтуется против Путина?

— Нет, я так не думаю. У них такой возможности нет. Потому что Кремль вовремя начал выбивать генералов, которые могли бы что-то предпринять. Было пару человек — условно, Сергей Суровикин, который контактировал с Евгением Пригожиным, еще несколько, кто действительно мог взять на себя ответственность. Но всех их убрали: кто-то на пенсии, кто-то отодвинут далеко в сторону.

Единственная категория людей, которые могут попытаться взять на себя ответственность, — это приближенные к власти бизнесмены. Они могут в один момент сказать: «Достали! Мы деньги должны были зарабатывать, а вы нам не даете!» — и скинуться, подкупить кого-то, устроить «сабантуй». Но людей, которые не только хотят, но и могут взять на себя ответственность, в России сегодня нет.

