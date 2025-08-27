Сын бывшего игрока сборной Беларуси по баскетболу выиграл юниорский чемпионат мира 1 27.08.2025, 16:22

1,294

В составе сборной США.

Сын бывшего баскетболиста сборной Беларуси Валерия Хамени, который в начале 2000-х покинул Гродно и переехал в США, достиг громкого успеха. Николас Хаменя, которому сейчас 18 лет, выиграл вместе со сборной США золото юниорского чемпионата мира U-19, прошедшего в Швейцарии, пишет «Трибуна».

Валерий Хаменя родился в Гродно, в 1990-х был одним из самых перспективных белорусских баскетболистов: капитаном команды РУОР, игроком национальной сборной, участником международных турниров. Он попытался закрепиться в США, но не попал в НБА, после чего выступал в России и Беларуси. В 2004-м уехал к жене в Америку и больше не вернулся, фактически завершив карьеру. Сейчас работает детским тренером в частной академии BTI в Лос-Анджелесе.

Его сын Николас родился уже в США в 2006 году. В юношестве заявил о себе в школе Гарвард-Уэстлейк, а потом стал игроком «Дюк Блю Девилс» — одного из сильнейших университетских клубов страны. В 2024-м он выиграл Кубок Америки U-18 и ЧМ 3х3 U-18, где был признан лучшим игроком турнира.

На юниорском чемпионате мира U-19 2025 года сборная США с Николасом Хаменей в своем составе доминировала, выиграв все семь матчей с рекордной результативностью (в среднем более 114 очков за игру). В финале против сборной Германии американцы победили со счетом 109:76. Хаменя набирал в среднем 9,7 очка, 3,1 подбора и 2 передачи за 15 минут игры.

Аналитики считают Николаса Хаменю одним из наиболее перспективных молодых игроков. По прогнозам ESPN, он может попасть в топ-15 драфта НБА-2026.

