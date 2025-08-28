Беларусь продлила запрет на ввоз товаров из Литвы 28.08.2025, 10:13

1,172

Мера касается 12 категорий товаров.

Беларусь продлила запрет на ввоз товаров из Литвы до 1 апреля 2026 года.

Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Первоначально ограничения были введены с 1 апреля 2024 года на шесть месяцев. Однако этот запрет уже дважды продлевался: первый раз до апреля 2025-го, затем до октября этого же года.

Запрет касается 12 категорий товаров, включая минеральные и газированные воды, солодовое и безалкогольное пиво, натуральные виноградные вина, уксус и его заменители, а также различные виды шин и покрышек.

Ограничения действуют как на товары, предназначенные для продажи, так и на те, что ввозятся для личного использования на территории Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com