Беларусь продлила запрет на ввоз товаров из Литвы

  • 28.08.2025, 10:13
  • 1,172
Мера касается 12 категорий товаров.

Беларусь продлила запрет на ввоз товаров из Литвы до 1 апреля 2026 года.

Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Первоначально ограничения были введены с 1 апреля 2024 года на шесть месяцев. Однако этот запрет уже дважды продлевался: первый раз до апреля 2025-го, затем до октября этого же года.

Запрет касается 12 категорий товаров, включая минеральные и газированные воды, солодовое и безалкогольное пиво, натуральные виноградные вина, уксус и его заменители, а также различные виды шин и покрышек.

Ограничения действуют как на товары, предназначенные для продажи, так и на те, что ввозятся для личного использования на территории Беларуси.

