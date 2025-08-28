закрыть
28 августа 2025, четверг, 18:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Инженерам ИИ нужна собственная «клятва Гиппократа»

4
  • 28.08.2025, 17:55
Инженерам ИИ нужна собственная «клятва Гиппократа»

Вот что в ней должно быть.

Если медики начинают карьеру с клятвы «Не навреди», то разработчикам систем, которые уже сегодня меняют здравоохранение, безопасность и будущее человечества, тоже нужна своя клятва, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

ИИ развивается стремительно. Eго возможности удваиваются примерно каждые семь месяцев. При этом многие эксперты, включая лауреата Нобелевской премии и одного из «отцов» ИИ Джеффри Хинтона, предупреждают, что технологии могут выйти из-под контроля.

Предлагаемая «Клятва Хинтона» должна задать моральные ориентиры для инженеров ИИ. Среди ключевых принципов:

— улучшать человеческую жизнь, а не разрушать ее;

— уважать человеческое достоинство и право на выбор;

— обеспечивать прозрачность происхождения данных;

— проектировать системы, которые можно контролировать и отключить;

— не создавать инструментов для обмана или манипуляций (включая дипфейки);

— учитывать долгосрочные последствия и распределение рисков.

ИИ влияет не только на экономику, политику и экологию, но и на мозг, смещает внимание и изменяет поведение пользователей. Это требует такой же этической ответственности, как и в медицине.

Вопрос не в том, изменит ли ИИ общество, а в том, подойдут ли его создатели к этому процесс со всей ответственностью». Однажды «Клятва Хинтона» станет символом профессиональной этики, как белый халат у врачей.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина