закрыть
3 августа 2025, воскресенье, 18:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Развеян популярный миф о лидерстве

  • 3.08.2025, 17:55
Развеян популярный миф о лидерстве

По-настоящему эффективный менеджмент требует ясных задач, сроков и стандартов.

Сегодня менеджеров часто призывают не вмешиваться в рабочие процессы сотрудников, а просто подбирать задачи под их таланты и хвалить за успехи. Считается, что чем больше свободы — тем выше мотивация. Но такая модель управления приводит к неэффективности, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

На практике большинство сотрудников не могут свободно принимать решения вне четких рамок, установленных руководителем. Ответственность без направления — это не про доверие, а про неэффективность.

Многие руководители опасаются давать прямые указания, боясь упреков в «контроле». Однако сотрудники часто нуждаются в четких инструкциях — что делать в различных ситуациях, какие действия допустимы, а какие нет. Когда рамок юрисдикции нет, сотрудники либо не могут двигаться без одобрения на каждом шагу, либо — наоборот — действуют без согласования и получают выговор.

Сотрудники выполняют свои обязанности эффективно не благодаря иллюзии полной свободы, а внутри четко определенных рамок и делегированных полномочий. Руководитель должен не просто вдохновлять, а последовательно обучать, направлять и отслеживать результат.

В реальности проблема не в том, что начальников слишком много — а в том, что их слишком мало там, где они действительно нужны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич