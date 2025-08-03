Развеян популярный миф о лидерстве 3.08.2025, 17:55

По-настоящему эффективный менеджмент требует ясных задач, сроков и стандартов.

Сегодня менеджеров часто призывают не вмешиваться в рабочие процессы сотрудников, а просто подбирать задачи под их таланты и хвалить за успехи. Считается, что чем больше свободы — тем выше мотивация. Но такая модель управления приводит к неэффективности, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

На практике большинство сотрудников не могут свободно принимать решения вне четких рамок, установленных руководителем. Ответственность без направления — это не про доверие, а про неэффективность.

Многие руководители опасаются давать прямые указания, боясь упреков в «контроле». Однако сотрудники часто нуждаются в четких инструкциях — что делать в различных ситуациях, какие действия допустимы, а какие нет. Когда рамок юрисдикции нет, сотрудники либо не могут двигаться без одобрения на каждом шагу, либо — наоборот — действуют без согласования и получают выговор.

Сотрудники выполняют свои обязанности эффективно не благодаря иллюзии полной свободы, а внутри четко определенных рамок и делегированных полномочий. Руководитель должен не просто вдохновлять, а последовательно обучать, направлять и отслеживать результат.

В реальности проблема не в том, что начальников слишком много — а в том, что их слишком мало там, где они действительно нужны.

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