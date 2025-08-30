Генштаб РФ «засветил» свою карту фронта 30.08.2025, 21:19

Аналитик заметил на ней одну странность.

Сегодня глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов публично выступил с итогами летнего наступления РФ. Однако самым интересным моментом его выступления оказалась карта линии фронта, попавшая в кадр.

OSINT-исследователь, действующий на платформе Х под псевдонимом D'Mithridates, обратил внимание, что Генштаб ВС РФ использует довольно странную карту — конфигурация линии фронта на ней заметно отличается от реальности.

Так, аналитик сравнил карту Генштаба ВС РФ с картой, которую составляет украинский мониторинговый проект DeepState и которая считается наиболее приближенной к реальности. Сравнение двух карт показало, что россияне обозначают как территорию своего полного контроля не только так называемую «серую зону» (территорию, которая не контролируется полностью ни одной из сторон, или где недавно шли бои), но даже ту территорию, где хотя бы раз удалось засветиться российским ДРГ или смертникам-флагоносцам.

В частности, на карте Генштаба ВС РФ под российским контролем обозначены южные окраины Покровска, куда в июле удалось заскочить нескольким десяткам российских диверсантов — впоследствии все они были либо убиты, либо попали в плен. Также карта показывает контроль РФ над всей зоной российского прорыва у Доброполья (и даже больше нее), хотя известно, что это вклинение было частично срезано Силами обороны с большими потерями для россиян.

«Похоже, что для Генерального штаба [ВС РФ], где б ни был замечен российский солдат, контроль там заявлен Россией», — пишет D'Mithridates.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com