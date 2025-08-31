закрыть
«Фамилию убийцы Парубия мы знаем»

2
  • 31.08.2025, 13:04
  • 1,008
Андрей Парубий
Фото: Charter97.org

Все прозрачно и ясно.

Политтехнолог, народный депутат 5-ти созывов, глава Института стратегических исследований и прогнозов Янус Игорь Грынив имеет единственную версию убийства экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия в центре Львова.

«Все прозрачно и ясно. Я не верю ни в один другой сценарий. Я прекрасно понимаю, что произошло. Понятно только одно: фамилию убийцы мы знаем. Фамилией убийцы является Путин. И никто другой. Сколько бы ни было исполнителей, но настоящим убийцей является Путин», — отметил Грынив в эфире Radio NV.

Он добавил, что подобные случаи не происходят без санкции российского диктатора Владимира Путина, «особенно такие вещи». И надеется, что украинским правоохранителям удастся достать убийц Парубия, ведь пока «в основном это удавалось делать».

30 августа во Франковском районе Львова в полдень произошла стрельба, был убит Андрей Парубий. По данным журналиста Виталия Глаголы, в политика стрелял человек, замаскированный под курьера службы Glovo, который после этого спрятал пистолет в сумку. Нападавший был в черном шлеме и передвигался на электровелосипеде. В украинского политика выпустили восемь пуль.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что привлечены все силы и средства к расследованию и поиску убийцы.

