закрыть
4 августа 2025, понедельник, 15:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский депутат: Лукашенко выставил на границе «вахтеров-сторожей»

  • 4.08.2025, 15:45
Украинский депутат: Лукашенко выставил на границе «вахтеров-сторожей»

Что за подразделения появились на границе с Украиной?

В Гомеле 2 августа заметили бронетехнику с символикой, схожей с опознавательными знаками российских войск в Украине.

В частности, речь идет о красных квадратах, размещенных на замеченных БТР, а также красных повязках на рукавах у командиров.

Есть ли реальная угроза в этих действиях режима Лукашенко? Свою оценку этого события сайту Charter97.org дал депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олег Дунда:

— Смотрите, тактически в Гомеле и возле него угрозы нет. Но если рассматривать стратегически — конечно, она есть. Обратите внимание, что недавно Лукашенко заявил на встрече в Москве, что Беларусь будет создавать новую бригаду Сил специального назначения на границе с Украиной. Мы прекрасно понимаем, что никакой значимости эти силы по сравнению с ВСУ не имеют.

Представить, что какие-то российские подразделения вместе с этим новым белорусским пересекают границу с Украиной, идут на Житомир, на Киев — это бред сумасшедшего. Какие либо Силы специального назначения Лукашенко не создал, они будут мало чем отличаться от обычного полицейского подразделения (условно — ОМОНа) по своим навыкам, знаниям и возможностям. То есть, против украинской армии, даже условно говоря резервистов, которые находятся на белорусской границе, они никакой силы не представляют.

Тогда задаётся вопрос: а для чего это нужно? Ответ достаточно простой. Это, скажем так, сигнальные подразделения, которые должны находиться на границе с Украиной. Фактически, в случае проведения операции в Балтийском регионе российскими войсками, эти подразделения в каком-то виде должны быть условным сторожем, условным вахтером, и оказать хоть какое-то минимальное противодействие, если Украина решит как-то отреагировать на балтийскую операцию России. Не более того. То есть, условно говоря, это «вахтеров-сторожей».

— Можно ли говорить, что режим Лукашенко играет роль «декорации» для информационных спецопераций Кремля?

— Я бы назвал это по-другому. Лукашенко — это реинкарнация Кадырова. Только с белорусским акцентом. Фактически, не де-юре, а де-факто.

Если смотреть реально на вещи, а не на документы, юридический статус и формальные признаки, то Беларусь и Лукашенко мало чем отличаются от Чечни и Кадырова. У тех и у других есть формальные признаки государственности: собственные вооруженные силы, местные законы. У Лукашенко, как и у Кадырова, есть местные законы. Но по факту — это часть большой Российской империи, и статус этих лидеров — и Лукашенко, и Кадырова — полностью зависит от Москвы, от Путина. В каком-то смысле Путин использует их как дополнительные инструменты для своих задач.

Условно, Кадыров — это инструмент для продвижения интересов или переговорщик в странах Персидского залива и в мусульманском мире, с неким набором фейковой самостоятельности. А Минск и Лукашенко постоянно пытаются использовать в роли такого себе переговорщика с Украиной, с Западом, который вечно что-то предлагает: то площадку для переговоров, то обмен, то еще какие-то инициативы. Но по факту это такие же куклы, как и остальные российские регионы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич