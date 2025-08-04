Украинский депутат: Лукашенко выставил на границе «вахтеров-сторожей» 4.08.2025, 15:45

Что за подразделения появились на границе с Украиной?

В Гомеле 2 августа заметили бронетехнику с символикой, схожей с опознавательными знаками российских войск в Украине.

В частности, речь идет о красных квадратах, размещенных на замеченных БТР, а также красных повязках на рукавах у командиров.

Есть ли реальная угроза в этих действиях режима Лукашенко? Свою оценку этого события сайту Charter97.org дал депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олег Дунда:

— Смотрите, тактически в Гомеле и возле него угрозы нет. Но если рассматривать стратегически — конечно, она есть. Обратите внимание, что недавно Лукашенко заявил на встрече в Москве, что Беларусь будет создавать новую бригаду Сил специального назначения на границе с Украиной. Мы прекрасно понимаем, что никакой значимости эти силы по сравнению с ВСУ не имеют.

Представить, что какие-то российские подразделения вместе с этим новым белорусским пересекают границу с Украиной, идут на Житомир, на Киев — это бред сумасшедшего. Какие либо Силы специального назначения Лукашенко не создал, они будут мало чем отличаться от обычного полицейского подразделения (условно — ОМОНа) по своим навыкам, знаниям и возможностям. То есть, против украинской армии, даже условно говоря резервистов, которые находятся на белорусской границе, они никакой силы не представляют.

Тогда задаётся вопрос: а для чего это нужно? Ответ достаточно простой. Это, скажем так, сигнальные подразделения, которые должны находиться на границе с Украиной. Фактически, в случае проведения операции в Балтийском регионе российскими войсками, эти подразделения в каком-то виде должны быть условным сторожем, условным вахтером, и оказать хоть какое-то минимальное противодействие, если Украина решит как-то отреагировать на балтийскую операцию России. Не более того. То есть, условно говоря, это «вахтеров-сторожей».

— Можно ли говорить, что режим Лукашенко играет роль «декорации» для информационных спецопераций Кремля?

— Я бы назвал это по-другому. Лукашенко — это реинкарнация Кадырова. Только с белорусским акцентом. Фактически, не де-юре, а де-факто.

Если смотреть реально на вещи, а не на документы, юридический статус и формальные признаки, то Беларусь и Лукашенко мало чем отличаются от Чечни и Кадырова. У тех и у других есть формальные признаки государственности: собственные вооруженные силы, местные законы. У Лукашенко, как и у Кадырова, есть местные законы. Но по факту — это часть большой Российской империи, и статус этих лидеров — и Лукашенко, и Кадырова — полностью зависит от Москвы, от Путина. В каком-то смысле Путин использует их как дополнительные инструменты для своих задач.

Условно, Кадыров — это инструмент для продвижения интересов или переговорщик в странах Персидского залива и в мусульманском мире, с неким набором фейковой самостоятельности. А Минск и Лукашенко постоянно пытаются использовать в роли такого себе переговорщика с Украиной, с Западом, который вечно что-то предлагает: то площадку для переговоров, то обмен, то еще какие-то инициативы. Но по факту это такие же куклы, как и остальные российские регионы.

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