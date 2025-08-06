Трамп заявил о большом прогрессе на встрече Путина и Уиткоффа 12 6.08.2025, 20:17

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Президент США проинформировал о встрече некоторых европейских союзников.

На встрече диктатора РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве был достигнут прогресс, встреча была продуктивной, написал в своей соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — написал Трамп.

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