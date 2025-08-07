Белоруска погибла в Бурятии после падения в реку 1 7.08.2025, 8:49

2,276

иллюстративное фото

Путешественники из Беларуси сплавлялись по реке Китой.

В российской Бурятии после падения в реку погибла туристка из Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

Ночью в Тункинском районе региона группа туристов, сплавлявшихся по реке Китой, встретила шестерых путешественников из Беларуси. Те рассказали о случившемся с ними происшествии.

«В месте слияния рек Китой и Билюты женщина и мужчина упали в воду. Тело женщины найдено туристами, мужчину унесло течением», — говорится в сообщении.

Позже сообщили, что мужчина найден живым и в удовлетворительном состоянии.

