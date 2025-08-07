Белоруска погибла в Бурятии после падения в реку

Белоруска погибла в Бурятии после падения в реку1
- 7.08.2025, 8:49
- 2,276
Путешественники из Беларуси сплавлялись по реке Китой.
В российской Бурятии после падения в реку погибла туристка из Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.
Ночью в Тункинском районе региона группа туристов, сплавлявшихся по реке Китой, встретила шестерых путешественников из Беларуси. Те рассказали о случившемся с ними происшествии.
«В месте слияния рек Китой и Билюты женщина и мужчина упали в воду. Тело женщины найдено туристами, мужчину унесло течением», — говорится в сообщении.
Позже сообщили, что мужчина найден живым и в удовлетворительном состоянии.