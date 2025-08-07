NYP узнала условие для встречи Трампа и Путина 4 7.08.2025, 19:05

4,098

Дело в Зеленском.

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться только при условии, что последний согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The New Post со ссылкой на источник в Белом доме.

«Чтобы встреча состоялась, Путин должен встретиться с Зеленским. Место встречи пока не определено», — сказал собеседник издания.

После переговоров Путина с Уиткоффом, Трамп заявил, что расценивает как хорошие шансы на встречу с российским диктатором, а в перспективе — и на саммит с участием Зеленского.

