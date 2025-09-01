Украина поджигает «страну-бензоколонку»: сколько российских НПЗ уже побывали под ударами дронов 1.09.2025, 10:42

По некоторым заводам бьют еще с 2022-го года.

Украина в августе 2025 года устроила российским нефтеперерабатывающим заводам «ночь длинных огней». По данным командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта «Мадяра» Бровди, нефтеперерабатывающая отрасль РФ из-за атак потеряла 21% мощностей. По другим данным, остановилось не менее 17% НПЗ в России, что равноценно более миллиона баррелей нефти в сутки. Это очень сильный удар по российской нефтепереработке и российскому карману.

Но Силы обороны Украины били по НПЗ и до этого. Некоторые заводы «выгребают» еще с 2022 года. «Телеграф» попытался подсчитать на основе открытых данных, какие НПЗ на территории РФ были поражены за все время ударов по нефтяной отрасли россиян. В общем, по состоянию на конец августа известно о следующих пораженных заводах:

- Рязанский НПЗ: был под ударами дронов по меньшей мере трижды, в том числе 26 января 2025, 24 февраля 2025 и 2 августа 2025. После последнего удара работа НПЗ была приостановлена на неопределенный срок.

- Калужский НПЗ («Первый завод»): по меньшей мере, дважды был атакован в 2024 году — 10 мая 2024 года и в ноябре 2024 года.

- Волгоградский НПЗ: один из самых «многострадальных» российских заводов. «Долбят» его еще с 2024 года. Очень сильно по заводу прилетело в феврале 2025 года. В августе дроны наведались туда 14 августа, а 16 августа завод «вспыхнул по неизвестным причинам», как заявили россияне.

- Туапсинский НПЗ: был атакован в январе 2024 года, повторная атака в мае 2024 года. В марте 2025 года также получил визит ударных дронов.

Московский НПЗ: атакован дронами в сентябре 2024 года и в октябре 2024 года. На сегодня работает.

- Саратовский НПЗ также «пережил» большое количество атак в 2024 и в 2025 году. После удара 10 августа 2025 года приостановил работу, после удара 12 августа 2025 года окончательно остановился.

- Сызранский НПЗ: своеобразный «рекордсмен» по количеству атак в 2025 году. Начали бить по заводу еще в 2024 году. С начала 2025 года завод подвергся минимум четырем атакам: дроны прилетели туда 19 февраля 2025 года, 4 марта 2025 года, а после удара 15 августа 2025 года и 24 августа 2025 года завод остановил работу.

- Новокуйбышевский НПЗ: подвергся ряду атак, в том числе 10 марта 2025 года и 2 августа 2025 года. 28 августа после особо мощной атаки остановился на неопределенный срок.

- Нижнекамский НПЗ: приостанавливал работу в 2024 году после серии дроновых атак. На сегодня считается, что работает.

- Куйбышевский НПЗ: подвергся атаке 28 августа 2025 года вместе с Новокуйбышевским НПЗ, после чего приостановил работу.

- Афипский НПЗ: был одним из первых российских НПЗ, начавших «дырявить» ударными дронами. Приостанавливал работу в 2024 году, приостанавливал работу в 2025 году. За август потерпел не менее двух ударов — в том числе 7 августа 2025 года и 28 августа 2025 года.

- Ильский НПЗ: также подвергся многочисленным атакам, в частности в феврале 2025 года. Несколько раз приостанавливал работу.

- Новошахтинский НПЗ: стал первым российским НПЗ, до которого долетели дроны Украины — произошло это еще 22 июня 2022 года. В дальнейшем находился под атаками в 2023, 2024 и с начала 2025 года. 21 августа 2025 года подвергся дроновой атаке, из-за которой несколько дней на территории завода пылал масштабный пожар — его не могли затушить, даже отключив от воды соседний город.

- Славянский НПЗ: еще одна любимая мишень украинских дронов. Правда, в 2025 году на него особо не обращали внимания. А вот в 2024 году из-за ряда атак НПЗ вынужден был в конце концов остановить работу.

- Кроме нефтеперерабатывающих заводов в феврале 2025 года под атаку попал Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). Это без преувеличения уникальный и стратегический объект для энергетического и военного сектора России. После масштабного пожара завод на неопределенное время приостановил работу.

Журналисты не стали подсчитывать многочисленные удары Украины по российским нефтебазам, в том числе по объектам стратегического резерва, поскольку это объекты хранения нефти, а не переработки.

Отметим, что это далеко не вся информация об ударах по российским НПЗ — по некоторым данным, общее количество ударов только по нефтеперерабатывающим предприятиям, кроме нефтебаза, превышает 100. К счастью, для Украины удары по российским нефтезаводам — это уже рутинная процедура, а не что-то невероятное, как это.

Добавим также, что еще много российских нефтеперерабатывающих заводов, к которым ударные беспилотники либо еще не долетали, либо атаки завершались неудачно. Главная причина того, что эти НПЗ пока уцелели, только одна — большое расстояние. Часть таких НПЗ находится за Уралом, в Сибири или на Дальнем Востоке:

- Омский НПЗ – крупнейший российский нефтеперерабатывающий завод, находится возле Омска в Сибири.

- Ново-Уфимский НПЗ находится в Уфе в Башкортостане. Считается, что в марте 2025 года украинские дроны атаковали НПЗ компании «Башнефть», также находящейся в Уфе. Однако официальных подтверждений не было, исключительно фото- и видеофиксация.

- Пермский НПЗ — хотя украинские дроны уже долетали в Пермь, нефтезаводу, к сожалению, внимания не уделили.

- Ангарский НПЗ находится в Сибири, очень далеко.

- Антипинский НПЗ и Яйский НПЗ — Тюмень и Кемерово, Сибирь, очень далекое расстояние.

- Ачинский НПЗ – Красноярский край, большое расстояние.

- Орский НПЗ – приостанавливал работу из-за масштабного паводка в 2024 году. Украинские дроны до него не долетали.

- Комсомольский НПЗ находится в Хабаровском крае РФ, очень далекое расстояние.

То же — российские нефтезаводы, которые находятся на Крайнем Севере или на Дальнем Востоке. Украинское оружие пока не столь дальнобойно, чтобы эффективно достать до этих предприятий.

Отметим, атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к повторению в РФ топливного кризиса 2023 года. В ряде российских регионов и на временно оккупированных территориях Украины россияне вынуждены внедрить продажу бензина исключительно по талонам. А с 1 марта 2024 года в России действует мораторий на экспорт бензина. Российские власти несколько раз пытались его снять, но удары дронов по НПЗ заставляют откладывать это решение.

