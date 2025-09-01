В Сети шутят на тему 1 сентября в Беларуси 1.09.2025, 11:45

1,248

Юмор на злобу дня.

В этом учебном году в школах ввели запрет на мобильные телефоны и смарт-часы. В соцсетях пошли шутки о том, как понять, что в Беларуси наступило 1 сентября, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

Люди пишут, что школьники в этот день едут в метро с двумя телефонами: один оставляют в специальной коробочке на первом этаже в школе, а второй держат при себе в кармане.

Напомним, c 1 сентября учащимся белорусских школ запретят пользоваться мобильными телефонами во время занятий. Приходя, ребенок должен будет сдать телефон, а забрать его сможет после уроков. В управлении образования Полоцкого райисполкома показали, как будут выглядеть «камеры хранения».

