Сборная Беларуси по пляжному футболу победила Францию
- 10.09.2025, 18:04
Белорусы обеспечили место в плей-офф Евролиги.
Белорусская команда оформила досрочный выход в полуфинал Евролиги, одержав победу над сборной Франции.
Поединок с «трехцветными» выдался напряженным.
Сначала французы захватили инициативу и вели в счете, затем белорусы перехватили преимущество.
Судьбу матча решил третий период, где команда Беларуси совершила ключевой рывок и закрепила победу со счетом 6:4.
Дублем отметился Игорь Бриштель. Также по одному голу забили Юрий Петровский, Анатолий Рябко, Олег Гапон и Егор Гордецкий.
Беларусь гарантировала себе место в полуфинале досрочно, набрав шесть очков из шести возможных.
В первой встрече наши соотечественники были сильнее сборной Португалии – 4:3.
В заключительном матче группы Беларусь сыграет с хозяевами песка – сборной Италии. Матч намечен на 12 сентября и стартует в 19:00.
В плей-офф выйдут две лучшие команды группы, которые сразятся за медали с лидерами квартета В.
Там выступают Испания, Швейцария, Украина и Дания.
В 2021 году сборная Беларуси выиграла серебро Евролиги, а в 2023 и 2024 годах поднималась на третью ступень пьедестала.
Отборочный этап сезона-2025 наша команда завершила на третьей строчке, набрав 15 очков и пропустив вперед Италию и Испанию.