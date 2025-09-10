закрыть
10 сентября 2025, среда, 18:27
Сборная Беларуси по пляжному футболу победила Францию

  • 10.09.2025, 18:04
Сборная Беларуси по пляжному футболу победила Францию

Белорусы обеспечили место в плей-офф Евролиги.

Белорусская команда оформила досрочный выход в полуфинал Евролиги, одержав победу над сборной Франции.

Поединок с «трехцветными» выдался напряженным.

Сначала французы захватили инициативу и вели в счете, затем белорусы перехватили преимущество.

Судьбу матча решил третий период, где команда Беларуси совершила ключевой рывок и закрепила победу со счетом 6:4.

Дублем отметился Игорь Бриштель. Также по одному голу забили Юрий Петровский, Анатолий Рябко, Олег Гапон и Егор Гордецкий.

Беларусь гарантировала себе место в полуфинале досрочно, набрав шесть очков из шести возможных.

В первой встрече наши соотечественники были сильнее сборной Португалии – 4:3.

В заключительном матче группы Беларусь сыграет с хозяевами песка – сборной Италии. Матч намечен на 12 сентября и стартует в 19:00.

В плей-офф выйдут две лучшие команды группы, которые сразятся за медали с лидерами квартета В.

Там выступают Испания, Швейцария, Украина и Дания.

В 2021 году сборная Беларуси выиграла серебро Евролиги, а в 2023 и 2024 годах поднималась на третью ступень пьедестала.

Отборочный этап сезона-2025 наша команда завершила на третьей строчке, набрав 15 очков и пропустив вперед Италию и Испанию.

