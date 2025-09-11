закрыть
11 сентября 2025, четверг
Соболенко высказалась о войне

  • 11.09.2025, 9:55
  • 3,116
Соболенко высказалась о войне
Арина Соболенко

Заявление вызвало большой резонанс.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые публично озвучила свою позицию относительно военных конфликтов. Свое мнение по этому поводу спортсменка высказала в интервью британского лайф-коуча Джея Шетти, автора подкаста On Purpose о ментальном и физическом здоровье, пишет Telegraf.news.

В самом конце часового интервью, записанного после победы Соболенко на Открытом чемпионате США, подкастер задал серию коротких вопросов. Один из пяти вопросов, которые Шетти задает каждому своему гостю, остается неизменным из выпуска в выпуск.

«Если бы вы могли ввести один закон, которому люди обязаны следовать, какой бы это был закон?» — так звучит неизменный финальный вопрос подкастера, чей канал на YouTube насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

На него Соболенко ответила без колебаний: «Я бы хотела, чтобы все решалось путем переговоров. Без войн и конфликтов. Садитесь, говорите, решайте свои проблемы. Не выходите из комнаты, пока не достигнете соглашения. Это спасло бы много жизней». По ее словам, «это то, что нужно современному миру».

Несмотря на то, что интервьюер не стал развивать тему и задавать дополнительные вопросы о контексте, заявление Соболенко все равно вызвало большой резонанс, поскольку стало, по сути, первым публичным высказыванием на тему войны.

В прошлом журналисты неоднократно задавали теннисистке вопросы о ее отношении к позиции официального Минска в контексте войны в Украине и требовали сделать четкое заявление с осуждением нападения России и ракетных обстрелов Украины. Однако долгое время Соболенко ограничивалась сдержанным «Без комментариев».

Лишь однажды, в мае 2023 года, теннисистка нарушила свое негласное правило и заявила, что «никто из белорусских спортсменов не поддерживает войну». Это случилось после скандального матча в 1-м круге турнира «Ролан Гаррос», в котором Соболенко обыграла соперницу из Украины Марту Костюк. После окончания матча украинка отказалась пожать белоруске руку. Зрители ее освистали, но сама белорусская спортсменка на пресс-конференции по итогам матча свою соперницу оправдывала.

