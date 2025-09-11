Китайская молодежь увлеклась необычными лайфхаками 11.09.2025, 11:16

1,498

Фото: Getty Images

Некоторые из них выглядят абсурдными.

В Китае набирает популярность необычный тренд под названием xiexiu — «еретическая практика». Термин, пришедший из жанра боевых романов, где герои выбирали быстрый, но сомнительный путь к силе или бессмертию, получил новое значение в молодежной культуре. Теперь он обозначает отход от привычных правил и поиск нестандартных решений — от хитрых лайфхаков до откровенно абсурдных идей, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Видео с тегом xiexiu собирают миллиарды просмотров на платформах Douyin и Xiaohongshu. Некоторые советы выглядят безобидно — например, вытопить свиной жир в микроволновке или учить английский по фанфику. Другие поражают своей странностью: читать сложную математику как средство от бессонницы, соус для карбонара из растаявшего мороженого.

Молодые китайцы воспринимают xiexiu как «средний путь» между тяжелым трудоголизмом («996» — работа с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю) и пассивным «лежанием на диване», когда человек отказывается от карьерных амбиций. На фоне высокой безработицы среди молодежи (17,8% в июле) и роста стоимости жилья, такие «еретические» идеи становятся способом выразить разочарование в традиционных моделях успеха.

Даже официальные СМИ относятся к явлению снисходительно. Газета Guangming Daily, близкая к партии, назвала xiexiu «веселым способом бороться с неопределенностью».

