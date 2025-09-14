Наталья Радина: В Беларуси появятся новые лидеры 2 14.09.2025, 8:38

Белорусы многое поняли и осознали за последние годы.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала известного журналиста Евгения Киселева.

Одной из тем разговора стала книга «Беларусь Натальи Радиной», которая недавно вышла в издательстве ISIA Media Verlag (Лейпциг, Германия):

— Написал эту книгу Юрий Фельштинский — известный американский историк российского происхождения, живущий в Соединенных Штатах. Его знают как автора нескольких книг о современной истории России. Он обрел огромную известность как соавтор книги «ФСБ взрывает Россию», написанной вместе с покойным Александром Литвиненко, человеком, который был отравлен полонием в 2010 году в Лондоне, вскоре после того, как эта книга была опубликована. А эта книга о чем?

— Книга и о вас, Евгений, в том числе. Потому что я рассказываю в ней о своих авторитетах в журналистике и называю вас, потому что еще молодой журналисткой, студенткой журфака БГУ, я смотрела ваши программы, интервью, училась по ним, ведь это высший пилотаж в журналистике. И для меня огромное счастье и честь принимать участие в ваших программах.

А сама книга получилась совершенно неожиданным для меня образом. Мы давно дружим с Юрием Фельштинским. При каждой встрече, конечно, очень много говорим о Беларуси. Я ему часто рассказываю о своих друзьях, которые находятся в тюрьмах, о ситуации с политическими заключенными, о том, как вообще Лукашенко пришел к власти, как боролась оппозиция все эти годы.

В конце концов Юрий сказал: «Слушай, давай я напишу книгу о Беларуси. Я писал много о России, писал об Украине, но я ничего не писал о Беларуси. А поскольку это стратегически важная страна, и нынешняя война это подтверждает, считаю, что нужно обратиться к этой теме. Только давай я напишу эту книгу в необычном ключе, через призму твоей отдельной жизни».

Мы начали работать, и на выходе получилась книга, которая, я надеюсь, будет интересна читателю. Через нее можно понять больше, что за страна моя родная Беларусь, узнать, что мы исторически являемся Европой, узнать, какие взаимоотношения у нас складывались на протяжении веков с имперской Россией, как пришел к власти Лукашенко, ведь многие этого уже не помнят. Прочитать, как боролась оппозиция все эти годы. Много в ней есть и о 2020 годе, там идет определенный анализ ситуации. Конечно же, мы размышляем о перспективах, что ждет Беларусь в будущем. Я очень надеюсь, что, конечно же, моя страна станет членом Европейского cоюза и НАТО.

— Подзаголовок этой книги — «Журналистка против диктатора».

— Я стала журналисткой в 1996 году, это был переломный год в истории Беларуси. Началась диктатура. Лукашенко тогда узурпировал власть, разогнал законно избранный парламент – Верховный Совет, создал карманное «национальное собрание», которое есть и по сей день. Далее вся моя жизнь проходила на фоне диктатуры.

— И в тюрьме вы побывали?

— Безусловно, после «выборов» 2010 года я была в тюрьме КГБ и обвинялась в организации массовых беспорядков, мне грозило до 15 лет тюрьмы, и я вынуждена была бежать из Беларуси.

О моем побеге очень много написано в книге. Потому что он был достаточно необычным: мне пришлось бежать без документов, без паспорта, и это было непросто.

— А из тюрьмы как вам удалось выйти?

— Евгений, давайте люди прочитают книжку, а то мы сейчас с вами все расскажем. Из тюрьмы меня освободили под подписку о невыезде. По сути — домашний арест, где я находилась также под надзором КГБ и милиции. Мне пришлось бежать накануне суда, потому что было совершенно понятно, что работать свободно в Беларуси мне не дадут.

— Вот какой вопрос у меня возникает. В 2020 году, во время августовских «выборов», украденных Лукашенко, совершенно неожиданно случилось так, что вместо одного из самых ярких лидеров белорусского оппозиционного движения, популярного блогера Сергея Тихановского, который был посажен в тюрьму, в президентских выборах приняла участие его жена Светлана. И, судя по всему, она получила поддержку большинства избирателей, стала избранным президентом Беларуси.

Сейчас ее мужа выпустили из тюрьмы, Сергей Тихановский на свободе. Такое ощущение, что не слышно и не видно этого лидера белорусской оппозиции, как, впрочем, и Светлану Тихановскую не слышно и не видно.

— Сергей Тихановский все-таки несколько отличается от Светланы. Этот человек также не был лидером оппозиции, но он был смелым, мужественным блогером, который бросил вызов диктатору не в августе не 2020, а гораздо раньше. Он начал свою кампанию с осени 2019 года. И сначала я его заметила как блогера. Увидела, что этот человек ездит по регионам, встречается с разными людьми, записывает интервью, ролики и рассказывает о том, как настоящая Беларусь отличается от той, которую показывают пропагандисты на телевидении.

Потом Сергей Тихановский, уже объединившись с реальным лидером белорусской оппозиции Николаем Статкевичем, с активистами гражданской кампании «Европейская Беларусь», которые активно работали над организацией акций протестов, стали совместно проводить встречи с белорусами в регионах и заявили тогда о своем участии в избирательной кампании.

Правда, Сергей Тихановский был арестован как раз в момент, когда нужно было подавать документы, и тогда вместо него их подала его супруга Светлана Тихановская. Сергей был арестован вместе с Николаем Статкевичем в конце мая 2020 года, и это, конечно же, привело к поражению революции, потому что это были бы те лидеры, которые шли бы до конца в той ситуации августа 2020 года.

Сейчас, после пяти лет, Сергей Тихановский вышел из тюрьмы глубоко травмированным человеком, это нужно понимать, потому что пять лет он находился в очень жестких условиях, большую часть времени он провел в одиночной камере, и, конечно же, мы увидели, что он очень сильно похудел, и сегодня этот человек очевидно истощен физически и психически. Я бы не оценивала сейчас его действия как-то критически. Пока, насколько я знаю, Сергей Тихановский сделал несколько, скажем так, глупых заявлений, которые вызвали негативную реакцию и со стороны белорусов, и со стороны даже руководства Литвы.

В настоящее время он встречается с белорусской диаспорой в США. Я желаю Сергею скорейшего восстановления, ну а дальше мы посмотрим, кто будет лидером белорусской оппозиции.

— А жена-то ему уступит должность лидера белорусской оппозиции, если она таковой является?

— Она таковой не является, Евгений, мы с вами это уже обсуждали. Светлана Тихановская скорее номинальная, декоративная фигура, которая представляет белорусскую оппозицию. Но лидером она не является, конечно.

— Однако ее принимают в европейских столицах?

— Как представителя белорусской оппозиции принимают, это естественно, но лидером она не является ни для белорусской эмиграции, ни для белорусов внутри страны. Это я вам заявляю ответственно.

— Я знаю, что вы давний критик Светланы Тихановской. Мне просто хотелось бы, чтобы зрители поняли, что является главной причиной вашей позиции.

— Во-первых, недавно была подтверждена информация, что Светлана Тихановская взяла деньги у спецслужб перед тем, как покинуть территорию Беларуси. И она эту информацию подтвердила. По белорусскому телевидению была показана скрытая съемка, где руководитель белорусской спецслужбы, Оперативно-аналитического центра при администрации Лукашенко, генерал-лейтенант Павлюченко, вручает ей конверт с 15 тысячами евро.

Напомню, Лукашенко об этом говорил еще с осени 2020 года, потом неоднократно повторял: мы же ее вывезли в Литву и дали ей деньги. Светлана Тихановская не комментировала эту информацию на протяжении пяти лет, сколько ее не просили.

Мне было очевидно, что она эти деньги взяла, потому что я ее знала, и летом 2020 года мы достаточно активно общались. Я видела, что этот человек не готов к решительным действиям и к противостоянию, в том числе — спецслужбам Лукашенко. Удивительно, что она на протяжении пяти лет молчала о том, как ее вывозили и на каких условиях она выехала.

С другой стороны, когда был показан этот фильм, стало совершенно понятно, почему так развивались события после ее отъезда из Беларуси в Литву. Вы помните, мы неоднократно об этом говорили: был объявлен план выхода на улицу по выходным. Я многократно критиковала этот план, потому что революции по выходным не делаются. И эти бессмысленные хождения с плакатами, с цветочками по воскресеньям — не ежедневные акции протеста у Дома правительства, не требование прямого эфира возле белорусского телевидения, не акции протеста у тюрем, где в это время пытали людей и удерживали. Вместо этого шли какие-то маскарадные марши, которые закончились провалом этой революции, хотя беспрецедентное количество людей протестовало. Порядка миллиона белорусов вышли в августе 2020 года на улицы.

Я лично просила Светлану Тихановскую, когда она уже уехала в Вильнюс, призвать к организации общереспубликанской забастовки. Если бы тогда, в августе 2020 года, остановились все предприятия, режим мог рухнуть. Она отказалась это сделать. И у меня тогда уже возникло подозрение, что Тихановская находится под контролем. Я прекратила с ней все общение. Как все развивалось дальше, вы уже знаете: тысячи репрессированных.

— Ведь она призвала своих сторонников прекратить выходить на улицу, если мне память не изменяет.

— Она не призывала к забастовке долгое время. Потом проводились только марши по воскресеньям. Затем об однодневной забастовке было объявлено в октябре 2020 года — слишком поздно. И эта забастовка закончилась тем, что только усилились репрессии. Предприниматели, которые закрыли в этот момент свои бизнесы, кафе, магазины, люди, которые не вышли на работу, немедленно были подвергнуты репрессиям. Было очень много таких шагов. Это все есть, кстати, в книге.

Тихановская очень долго не призывала к экономическим санкциям против режима Лукашенко. Экономические санкции были введены, на мой взгляд, слишком поздно — уже в мае 2021 года. И только благодаря самому Лукашенко, который тогда посадил самолет Ryanair с блогером Романом Протасевичем на борту.

А сколько людей уже попали в тюрьму к этому времени, были приговорены к огромным срокам заключения? А уже были убитые! Потому что людей убивали и во время протестов, и после них.

— Был же такой момент, когда на провластном телеграм-канале появилось обращение, где Тихановская, не поднимая глаза, читала по бумажке текст заявления, в котором призвала прекратить протесты. — Да, несколько раз. Первый раз это заявление было зачитано в Центральной избирательной комиссии, куда она зачем-то пошла на следующий день после президентских выборов 10 августа. Вместе с ней туда пошли Мария Колесникова и адвокат из штаба Бабарико Максим Знак. В результате Тихановскую закрыли в кабинете председателя ЦИК Лидии Ермошиной, и там явно находились сотрудники КГБ. В результате этого разговора она записала видео, где сказала, что она «слабая женщина» и призвала людей расходиться.

Но самое интересное, что примерно такое же обращение, второе, было ей записано уже на территории Литвы, когда ее вывез туда КГБ. Зачем было записывать это второе обращение к белорусам с призывом расходиться? Ну как не выполнение каких-то договоренностей, не правда ли?

— Безусловно, ее могли шантажировать, могли угрожать тем, что что-нибудь случится с ее мужем, правда?

— Я напрямую об этом ее спрашивала, когда мы с ней говорили. Потому что она мне звонила сразу же, как приехала в Литву утром. И я прямо у нее спросила: «Правда ли, что тебе угрожали Сергеем, который находится в заключении?» Она ответила: «Нет, это не правда. Мне просто сказали, что на моих руках кровь, что из-за меня погибли люди. Но это ведь не я организовывала эти акции протеста, это же вы все организовывали из Польши и Литвы». После этого я поняла, что разговаривать вообще бесполезно, потому что человек говорит словами каких-то белорусских пропагандистов.

Все это сейчас не имеет уже значения. Будут новые лидеры. Да, к сожалению, мы потеряли время. Но самое страшное, конечно же, что мы потеряли людей, потому что очень много погибло и во время протестов, и в тюрьмах. И сейчас в тюрьмах находятся тысячи политических заключенных. Не 1300, не 1400, как пишет Дональд Трамп, гораздо больше.

Однако через эти тюрьмы, через эти репрессии формируется нация. Формируется нация, которая начинает ценить свободу и понимать, что такое диктатура. И понимать, что когда эта диктатура только начинает зарождаться, ее нужно сразу же уничтожать, против нее нужно сразу же бороться. Потому что если ты будешь трусить, если ты будешь ждать 25–26 лет (а в 2020 году режим Лукашенко находился у власти уже 26 лет), этот диктатор превратится в такого монстра, который тебя уничтожит. Поэтому я верю в белорусский народ, верю, что Беларусь будет свободной. А все эти люди, честно говоря, уйдут в историю.

— Наталья, спасибо большое за этот разговор. Друзья мои, я напомню, что моей собеседницей в этой части работы канала была белорусская журналистка, активист белорусской политэмиграции Наталья Радина, главный редактор сайта «Хартия-97».

Кроме того, я обращаю ваше внимание: появилась новая книга американского историка российского происхождения Юрия Фельштинского, которая называется «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатора». Эта книга, насколько я понимаю, уже продается в Европе. Ее можно купить в интернете и можно ее купить в магазинах, которые торгуют литературой на русском языке в европейских странах.

