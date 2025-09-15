В элитных российских войсках разразился скандал 15.09.2025, 15:32

1,506

иллюстративное фото

Российские солдаты травмируют друг друга, чтобы избежать фронта и заработать.

В России вспыхнул скандал вокруг 83-й Гвардейской воздушно-десантной бригады. следственные органы обвиняют ее военнослужащих в умышленном нанесении друг другу ранений, чтобы получить компенсации на общую сумму более 200 млн рублей ($2,4 млн). Среди подозреваемых — 35 офицеров и рядовых, включая командиров бригады, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Следственного комитета, полковник Артем Городилов и подполковник Константин Фролов признались в участии в мошеннической схеме. Фролов, награжденный двумя медалями, якобы просил коллег стрелять в безопасные для жизни участки тела. Городилов ранее командовал полком, участвовавшим в боях под Бучей, где российские войска обвиняются в массовых убийствах мирных жителей.

Сообщается, что 83-я бригада действовала в Часовом Яре и была переброшена в Харьковскую область. В Telegram-каналах и оппозиционных источниках отмечается низкий моральный дух солдат и массовый отказ участвовать в штурмах, а также нехватка ротаций и условий на передовой.

Эксперты подчеркивают, что информация поступает от российской спецслужбы, известной манипуляциями и политическим давлением, поэтому детали могут быть искажены. При этом оппозиционные СМИ подтверждают, что мораль в армии крайне низкая.

Мотивы Кремля могут быть двоякими. Показать якобы «неблагонадежных» солдат и скрыть реальные потери на фронте. В 2024 году российские потери, по оценкам оппозиционных изданий Meduza и Mediazona, достигли рекордных 93 000 человек, вдвое превысив показатель 2023 года.

История 83-й бригады демонстрирует сочетание коррупции, отчаяния и страха перед фронтом среди российских военнослужащих, вынужденных участвовать в смертоносной войне на Украине.

