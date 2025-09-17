Глава Европарламента прибыла в Киев
- 17.09.2025, 10:15
Роберта Метсола выступит в Верховной Раде Украины.
Президент Европарламента Роберта Метсола в среду утром прибыла в Киев. Ожидается ее выступление в Верховной Раде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Метсолы в Х и нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
Так, в 8:40 утра глава Европарламента опубликовала в соцсети Х собственное фото на фоне поезда и написала: «Следующая остановка: Киев».
Next stop: Kyiv 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/GwlMDM9SoB— Roberta Metsola (@EP_President) September 17, 2025
О прибытии Метсолы в украинскую столицу также сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram и добавил, что ожидается выступление чиновницы в Верховной Раде.
«Председатель Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев. Планируется выступление в Верховной Раде», - написал он.
«Суспільному» собственные источники в дипломатических кругах также подтвердили информацию, что Роберта Метсола уже в Украине, в Киеве.