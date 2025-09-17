закрыть
17 сентября 2025, среда, 10:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава Европарламента прибыла в Киев

  • 17.09.2025, 10:15
Глава Европарламента прибыла в Киев
Роберта Метсола
Фото: Getty Images

Роберта Метсола выступит в Верховной Раде Украины.

Президент Европарламента Роберта Метсола в среду утром прибыла в Киев. Ожидается ее выступление в Верховной Раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Метсолы в Х и нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Так, в 8:40 утра глава Европарламента опубликовала в соцсети Х собственное фото на фоне поезда и написала: «Следующая остановка: Киев».

О прибытии Метсолы в украинскую столицу также сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram и добавил, что ожидается выступление чиновницы в Верховной Раде.

«Председатель Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев. Планируется выступление в Верховной Раде», - написал он.

«Суспільному» собственные источники в дипломатических кругах также подтвердили информацию, что Роберта Метсола уже в Украине, в Киеве.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров