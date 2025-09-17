Глава Европарламента прибыла в Киев 17.09.2025, 10:15

Роберта Метсола

Фото: Getty Images

Роберта Метсола выступит в Верховной Раде Украины.

Президент Европарламента Роберта Метсола в среду утром прибыла в Киев. Ожидается ее выступление в Верховной Раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Метсолы в Х и нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Так, в 8:40 утра глава Европарламента опубликовала в соцсети Х собственное фото на фоне поезда и написала: «Следующая остановка: Киев».

О прибытии Метсолы в украинскую столицу также сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram и добавил, что ожидается выступление чиновницы в Верховной Раде.

«Председатель Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев. Планируется выступление в Верховной Раде», - написал он.

«Суспільному» собственные источники в дипломатических кругах также подтвердили информацию, что Роберта Метсола уже в Украине, в Киеве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com