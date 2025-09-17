The Hill: В Сенате растет недовольство действиями Трампа 17.09.2025, 15:11

Республиканцы критикуют отношения с Путиным.

Республиканцы в Сенате все больше раздражаются отказом президента Дональда Трампа дать им разрешение на принятие жесткого двухпартийного закона о санкциях против России и стран, покупающих ее нефть. Как пишет The Hill, это бездействие заставляет республиканцев в Сенате все больше убеждаться в том, что Трамп не настроен серьезно помогать Украине.

«Меня тошнит от Трампа, Джей Ди Вэнса и их «любовной интрижки с Путиным», - заявил один из сенаторов, комментируя саммит на Аляске и недавние заявления вице-президента Вэнса в защиту подхода Путина к мирным переговорам.

Он добавил, что массированная атака России с использованием беспилотников и ракет на Украину на прошлой неделе была серьезной провокацией и явным признаком того, что Путин не боится серьезных последствий со стороны Вашингтона.

«Они просто проверяют, насколько мы готовы прогнуться. Меня от этого тошнит», — сказал законодатель.

Другой сенатор-республиканец отметил, что Трамп иногда высказывался жестко в адрес России, но не «подкреплял» свои слова действиями. Он подчеркнул, что Трамп посылает мягко говоря «противоречивые сигналы» в отношении России.

Как пишет The Hill, сенаторы-республиканцы, поддерживающие выделение миллиардов долларов на дополнительную военную помощь Украине и подкрепление ее санкциями против российского экспорта нефти в основном держали свой гнев и волнение по поводу действий Трампа в войне при себе. Но некоторые все чаще высказываются публично, хотя и стараются не критиковать Трампа напрямую, рискуя подвергнуться нападкам со стороны президента в социальных сетях.

Сенатор Лиза Мурковски заявила, что состоявшийся в прошлом месяце «саммит на Аляске» между Трампом и Путиным «не пошел на пользу Украине».

«Почему мы не обсуждали законопроект о санкциях против России в зале заседаний? Я знаю ответ на этот вопрос: президент просил времени, но мы дали ему все лето. Мы дали ему все лето, посмотрите, что произошло. Все думали, что саммит на Аляске что-то принесет, но для Украины это оказалось не очень хорошо. Это было просто выступление Путина», — сказала она.

Сенатор Том Тиллис выразил недовольство отсутствием прогресса в рассмотрении законопроекта о санкциях в Конгрессе, заявив, что принятие законопроекта станет мощным сигналом для России.

«Это похоже на рычаг давления. Я просто не понимаю, почему мы оставляем этот рычаг давления на стол», — сказал он.

