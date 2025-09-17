Борца-предателя из Крыма депортировали из Хорватии 17.09.2025, 15:20

Эмин Сефершаев

Фото: United World Wrestling

Уроженец Симферополя выступает за сборную России.

В эти дни в хорватском Загребе проходит мировое первенство по борьбе. Там должен был выступить Эмин Сефершаев, представляющий Россию. Но незадолго до соревнований хорваты аннулировали визу спортсмена, пишет New Voice.

Как пишут российские СМИ, Сефершаев прилетел в Загреб, получил аккредитацию на чемпионат мира и заселился в гостиницу. А потом за ним пришла полиция. Эмину сообщили, что виза отозвана с пунктом, который исключал юридическо-правовую защиту.

В результате переговоров между посольством РФ, руководством Объединенного мира борьбы и хорватской полицией, Сефершаева отвезли до сербской границы, там он покинул Хорватию.

Эмин Сефершаев родился в Симферополе, где и начал заниматься спортом. После оккупации Крыма, спортсмен принял российское гражданство и стал выступать за страну-агрессора.

