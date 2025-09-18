ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили четыре гаубицы россиян 18.09.2025, 22:54

Видео.

В ходе огневого поражения, воинами 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, было уничтожено несколько артиллерийских систем врага.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады.

«Ежедневно продолжается напряженная работа по выявлению и обезвреживанию врага. В этом поединке контрбатарейная борьба 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола в очередной раз демонстрирует высокую эффективность. На видео — уничтожение нескольких артиллерийских систем противника, которые были переброшены за тысячи километров для обстрелов украинцев. Теперь от них осталась только куча металлолома», - говорится в сообщении.

