«НАТО может ударить по местам запуска дронов в Беларуси» 2 19.09.2025, 12:22

Андрей Санников

У Альянса должен быть план ответных действий.

Об этом сайту Charter97.org рассказал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, комментируя атаку российских дронов на Польшу, которая произошла в ночь на 10 сентября:

— Сейчас все следует рассматривать через призму милитаристских учений, которые проводятся Россией, в том числе на территории Беларуси, но не только — в Баренцевом море, в акватории Балтийского моря, в Калининградской области.

И сюда же ложится эта атака дронами, потому что какие могут быть «учения» во время войны? Россия ведет войну, так что любые действия, связанные с войсками, с передвижением войск, с техникой — являются одним из проявлений военных действий. То есть отрабатываются определенные сценарии. Опять мы слышим про ядерное оружие, которое грозятся привезти на территорию Беларуси в очередной раз. Опять мы слышим о размещении «Искандеров» и «Орешников», оснащенных ядерными боеголовками. То же самое и с дронами.

Я убежден, что это была разведоперация. Посмотрите, как они летали: зигзагами по всей стране, чтобы проверить маршруты, выявить уязвимые районы в Польше. Так что меня удивила реакция и НАТО, и Польши — что «это все было случайно», что «Лукашенко предупредил». Лукашенко предупредил, боясь за свою шкуру, потому что могли просто ударить по территории Беларуси и его резиденциям в ответ.

Но эта реакция говорит о том, что НАТО не совсем было готово применить 5 статью, то есть предпринять коллективные действия для защиты одного из членов Альянса. Они решили пока ограничиться обменом информацией и немного снизить напряжение. Я думаю, такие заявления делались для того, чтобы не сеять панику, успокоить общество.

Но надеюсь, все-таки, что какой-то план ответных действий в случае повторения таких атак (а то, что они будут, я не сомневаюсь) в Брюсселе разработан. Я думаю, что этот план включает в том числе ответные удары по территории тех мест, с которых были запущены эти дроны, по объектам, которые являлись стартовыми площадками. Это очень серьезный инцидент. Это даже не инцидент, а милитаристское действие, которое является отработкой военного сценария.

