Андрей Санников: Лукашенко испугался за свою шкуру 1 16.09.2025, 16:11

Андрей Санников

У Запада есть все рычаги для освобождения белорусских политзаключенных.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский и президент страны Кароль Навроцкий провели переговоры с китайским министром иностранных дел Ван И. В ходе разговора, состоявшегося 15 сентября под Варшавой, звучала и тема Беларуси. Накануне учений «Запад-2025» Польша закрыла границу с Беларусью, перекрыв сухопутный коридор для китайских грузов в Европу.

Может ли Пекин надавить на Лукашенко, чтобы остановить гибридные атаки на границе и добиться освобождения политзаключенных? Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал лидеру гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрею Санникову:

— Пекин в этом не заинтересован. Это не является его сферой интересов. Я имею в виду гибридные атаки и, тем более, политзаключенные. Мы знаем, что в Китае существует репрессивный режим, который миллионы людей держит в лагерях. Поэтому странно ожидать от китайских властей сочувствия к политзекам. Пекин интересует только торговля. И этим был вызван визит Ван И в Польшу и встреча с министром Радославом Сикорским и президентом Каролем Навроцким.

Ван И — один из наиболее опытных не только дипломатов, но и политических деятелей Китая. Поэтому, думаю, что здесь шел достаточно предметный и серьезный разговор. Говоря о том, что Пекин не заинтересован в решении этих проблем, которые нас волнуют, в то же время стоит отметить, что косвенно практические интересы китайцев могут повлиять и на освобождение политзаключенных, и на прекращение провокаций на границе.

Подтверждение тому тот факт, что как только Польша закрыла границу, тут же освободили небольшую группу политзаключенных. И тут же приехал китайский министр с серьезными разговорами. Впервые за шесть лет. Видимо, о чем-то договорились, поскольку министр по результатам переговоров, которые проводились за закрытыми дверями и даже не было подхода к прессе, пообещал поддержать кандидатуру Польши в «Большой двадцатке».

Видимо, с польской стороны были даны какие-то авансы, чтобы учитывать интересы Китая в снятии препятствий для торговли, потому что все-таки по суше через Беларусь проходит достаточно большой китайский экспорт в Европу — где-то, если я не ошибаюсь, 12–13%. Это достаточно много. Такие абсолютно прагматичные интересы Китая могут сыграть на то, что будет усиленное давление на режим Лукашенко, чтобы он не создавал таких препятствий китайскому экспорту. Тут уже надо европейцам и американцам воспользоваться этим и требовать освобождения политзаключенных как основного условия для снятия барьеров, которые создает жестокими репрессиями сам Лукашенко.

— Какова, на ваш взгляд, была цель Кремля при атаке дронами на Польшу, и каким должен быть ответ Польши и НАТО, чтобы остановить подобные провокации?

— Сейчас все следует рассматривать через призму милитаристских учений, которые проводятся Россией, в том числе на территории Беларуси, но не только — в Баренцевом море, в акватории Балтийского моря, в Калининградской области.

И сюда же ложится эта атака дронами, потому что какие могут быть «учения» во время войны? Россия ведет войну, так что любые действия, связанные с войсками, с передвижением войск, с техникой — являются одним из проявлений военных действий. То есть отрабатываются определенные сценарии. Опять мы слышим про ядерное оружие, которое грозятся привезти на территорию Беларуси в очередной раз. Опять мы слышим о размещении «Искандеров» и «Орешников», оснащенных ядерными боеголовками. То же самое и с дронами.

Я убежден, что это была разведоперация. Посмотрите, как они летали: зигзагами по всей стране, чтобы проверить маршруты, выявить уязвимые районы в Польше. Так что меня удивила реакция и НАТО, и Польши — что «это все было случайно», что «Лукашенко предупредил». Лукашенко предупредил, боясь за свою шкуру, потому что могли просто ударить по территории Беларуси и его резиденциям в ответ.

Но эта реакция говорит о том, что НАТО не совсем было готово применить 5 статью, то есть предпринять коллективные действия для защиты одного из членов Альянса. Они решили пока ограничиться обменом информацией и немного снизить напряжение. Я думаю, такие заявления делались для того, чтобы не сеять панику, успокоить общество.

Но надеюсь, все-таки, что какой-то план ответных действий в случае повторения таких атак (а то, что они будут, я не сомневаюсь) в Брюсселе разработан. Я думаю, что этот план включает в том числе ответные удары по территории тех мест, с которых были запущены эти дроны, по объектам, которые являлись стартовыми площадками. Это очень серьезный инцидент. Это даже не инцидент, а милитаристское действие, которое является отработкой военного сценария.

— Что, по-вашему, заставило Лукашенко 11 сентября освободить группу политзаключенных и вывезти их к литовской границе? Какие шаги необходимы, чтобы на свободу вышли все узники режима?

— Все эти разговоры о том, что санкции «вредят», что санкции «не работают»… чушь полнейшая и весьма трусливая. Только санкции заставили это сделать. Потому что, если бы не было санкций, Лукашенко никогда даже не пошел бы ни на какие разговоры об освобождении политзаключенных. Это закоренелый серийный преступник, тиран, который уничтожает людей в прямом, физическом смысле. Зачем ему просто так их щадить?

Он стонет от санкций — прежде всего европейских. Он рассчитывает снять их с помощью американцев, которые договорились об освобождении очень небольшой группы политзаключенных. Он надеется с их помощью снять именно европейские санкции, которые более болезненные для режима Лукашенко.

Посмотрите, что Лукашенко делает: он опять втягивает Запад в торг. Я прикинул: освободили за два месяца чуть более 60 человек. Это значит, что, если такими темпами будет идти освобождение той цифры, которую назвал Трамп (а давайте ориентироваться на цифру 1400 политзаключенных, которая все-таки прозвучала из уст президента Соединенных Штатов), то как раз все три года и займет — до конца срока Трампа. Такого абсолютно нельзя допускать.

И мы знаем, что заключенных намного больше, чем 1400. Около 10 тысяч — по самым скромным подсчетам. И те цифры, которые даже официальные источники выдают, позволяют судить о катастрофической гуманитарной ситуации.

Во-первых, Лукашенко торгуется: сам определяет, кого и когда выпускать. Во-вторых, одновременно он сажает людей. То есть, выпуская — сажает. Вот сегодня цинично, издевательски бросил за решетку на четыре года Игоря Ильяша, мужа Екатерины Андреевой. Все ожидали, что в последней группе вышедших из концлагеря заложников будет и Катя, прекрасная, искренняя журналистка и человек, но закомплексованный тиран компенсирует свою ущербность такими издевательствами. Не только Катю не выпустил, но еще и ее мужа Игоря посадил. Он опять хочет продавить эту практику: «Я буду набирать новых заложников для торговли, и вы ничего со мной не сделаете». Этого нельзя допускать.

Мы ведь видим: это не освобождение, а насильственная депортация. Мы видим, что по лидеру белорусской оппозиции Николаю Статкевичу, патриоту, национальному герою, договоренности не выполнены. Его просто-напросто издевательски вернули в тюрьму. Человека, который хочет жить у себя на родине, у себя дома. Эти вещи не должны оставаться незамеченными Западом. Должны быть очень жесткие действия, а их пока нет. Правозащитники тоже отреагировали слишком вяло.

Что нужно сделать, чтобы всех выпустили? Жесткие меры, жесткие санкции. Других способов нет. Все рычаги есть. Сейчас то, о чем мы говорили в связи с визитом Ван И, даже Китай можно использовать как фактор давления, чтобы заставить Лукашенко освободить всех политзаключенных. Действительно освободить, а не насильственно депортировать.

Люди сами должны решать свою судьбу и определять степень риска. Они должны быть абсолютно свободны в своем выборе. Не будем забывать, что политические заключенные — это не преступники. Это абсолютно невиновные люди, которых держат как заложников и сейчас пытаются обменивать. Это трагедия концлагеря в центре Европы. Сравнимо с тем, что происходит в самых деспотических режимах Африки или в Китае.

Просто невозможно терпеть более такую ситуацию в центре Европы, потому что это усугубляет и ситуацию с войной в Украине. Диктаторский режим, который позволяет издеваться над людьми, является еще и соучастником российской агрессии.

Еще раз повторю: все рычаги есть, просто нужна политическая воля. Трамп хочет Нобелевскую премию мира в Украине, но урегулировать этот острейший кризис таким образом, особенно методами, которыми он пытается действовать между Россией и Украиной, у него не получится. Если же будут освобождены все политические заключенные — не 1400, а абсолютно все те тысячи политзеков в Бедаруси, то я буду горячо ратовать за присуждение премии президенту Трампу.

