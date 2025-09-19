«Это бандитский подход»: белорусский режим взял в заложники 1453 польские фуры

«Это бандитский подход»: белорусский режим взял в заложники 1453 польские фуры2
За каждый день стоянки требуют 66 евро.
Белорусские таможенники угрожают юридической ответственностью 1453 польским фурам, которые застряли на территории Беларуси.
«Их выезд возможен только через белорусско-польскую границу», — говорится в сообщении Белорусского таможенного комитета.
Как сообщил wp.pl глава одной из транспортных компаний, действующих на рынке, в настоящее время водители должны регистрироваться у белорусских таможенников и рассчитывать на их благосклонность. Каждый день стоянки обходится в 66 евро.
Выезд через Литву невозможен, так как нарушает правила:
— Нет возможности обойти систему. При въезде каждая грузовик получает опломбированное GPS-устройство и контролируется дистанционно. За нарушение правил грозят штрафы в сотни евро. Водители не могут пытаться проехать через Литву, потому что в этом случае их не пропустят и сразу оштрафуют. Я ненавижу этот бандитский подход к полякам. Большинство водителей, работающих на польские компании, — белорусы, но прежде всего под угрозой наш капитал: прицепы, автомобили и груз — ставка в этой игре, — подчеркнул предприниматель, пожелавший остаться анонимным.
Напомним, накануне учений «Запад-2025» Польша закрыла границу с Беларусью, перекрыв сухопутный коридор для китайских грузов в Европу.
Варшава добивается от Лукашенко прекращения гибридных атак и освобождения узников режима.