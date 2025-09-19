В НАТО раскрыли подробности инцидента с нарушением воздушного пространства Эстонии

В НАТО раскрыли подробности инцидента с нарушением воздушного пространства Эстонии4
- 19.09.2025, 21:52
- 2,736
НАТО быстро отреагировало на истребители в рамках операции «Восточный страж».
В Североатлантическом альянсе заявили, что российские истребители, которые в пятницу нарушили воздушное пространство Эстонии, действовали непрофессионально.
Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в комментарии представителя штаба Верховного главнокомандующего Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE).
В комментарии говорится, что в пятницу утром три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.
«Такого поведения не ожидаешь от профессиональных военно-воздушных сил. НАТО быстро отреагировало в рамках операции «Восточный страж», подняв в воздух итальянские истребители F-35, базирующиеся в Эстонии. Швеция и Финляндия также подняли в воздух свои самолеты быстрого реагирования», – добавили там.
Представитель SHAPE сказал, что в рамках операции по реагированию Командование воздушных сил НАТО обеспечивало слаженное взаимодействие и координацию с союзниками.
Европейские государства ранее выразили солидарность с Эстонией, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров к «сокрушительному давлению» на Россию.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.