2 сентября 2025, вторник, 15:09
Власти Франции готовят больницы и врачей к войне в 2026 году

  • 2.09.2025, 14:08
В Париже прогнозируют сценарий, при котором страна должна стать тылом.

Власти Франции поручили медучреждениям по всей стране быть готовыми к «масштабным боевым действиям» в марте 2026 года, пишет Le Figaro. В Париже прогнозируют сценарий, при котором страна должна стать тылом, способным принять большое количество раненых солдат из Франции и других европейских стран. Ведется подготовка к возможному приему 10 000–50 000 военнослужащих за 10–180 дней, от 100 до 250 человек ежедневно на протяжении 60 дней. Французкие врачи должны подготовиться к ведению работы в условиях, необходимых для покрытия военных и гражданских нужд.

По данным издания, совместную работу начали Генеральный директорат здравоохранения (DGS) и Центральное управление Службы здравоохранения вооруженных сил. Работа ведется в рамках проекта, подготовленного Генеральным секретариатом обороны и внутренней безопасности (SGDSN), чтобы отреагировать на «серьезный кризис» (военный конфликт, промышленная авария, климатическое событие или кибератака). В рамках него также готовится буклет для населения и бизнеса.

Создается система прогнозирования потоков раненых в соответствии с возможностями их приема по всей стране, а также система перевозок тяжелораненых пациентов воздушным транспортом, поездами, медицинскими автобусами. Обсуждается создание медицинских транзитных центров для раненых у транспортных узлов — вокзалов, портов, аэропортов. Медиков призывают участвовать в работе Военно-медицинской службе армии и проходить тренировки по травматологической, психологической реабилитации в условиях войны.

Минздрав подтвердил, что перед ними стоит задача подготовка плана к обеспечению ухода за ранеными военными в рамках гражданской системы здравоохранения. В практическом плане гражданские больницы должны помогать армейской медслужбе и ухаживать за военными ранеными, которые могут появиться из-за перегрузки военных госпиталей.

