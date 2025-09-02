В Минском районе заметили редкую болотную черепаху
- 2.09.2025, 22:38
Фотофакт.
Это кажется невероятной случайностью: во дворе одного из домов в Лесковке жители обнаружили неожиданного гостя — черепаху. Первой и самой логичной мыслью было то, что это сбежавший домашний питомец. Чтобы найти его растерявшихся хозяев, фотографию сразу отправили в местный чат в Viber. Однако правда оказалась куда интереснее, пишет Pristalica.by.
Выяснилось, что это настоящая дикая редкость — болотная черепаха, единственный аборигенный вид черепах Беларуси, занесенный в Красную книгу.
Жители предположили, что животное пришло с ближайшего пруда. Естественная среда обитания рептилии — тихие, спокойные водоемы, заболоченные старицы рек, пруды, заросшие озера, топи и болота.
Их родной дом — это Полесье. Европейская болотная черепаха до осушения болот была обычным и часто встречающимся видом. Увидеть их можно было в окрестностях Пружан, Белозерска, Телехан и не только.
Проще всего заметить черепах весной, когда они выползают погреться на солнце после длительной зимней спячки. С приходом осенних холодов они зарываются в ил на дне водоемов и проводят в спячке от четырех до шести месяцев. Редкие рептилии — настоящие долгожители, которые в среднем они живут около 30 лет.
За одно лето самка делает от одной до трех кладок, откладывая по 5-10 яиц в каждой. К сожалению, из-за очень высокой смертности выживает крайне мало детенышей. Случается такое, что в кладке погибают все яйца.
К слову, жители деревни, нашедшие черепаху, выпустили ее в местный пруд. А эта встреча — напоминание о том, какие удивительные и редкие создания живут с нами по соседству, часто оставаясь невидимками.