В Беларуси побит температурный рекорд, державшийся более 20 лет 21.09.2025, 19:26

В Житковичах Гомельской области воздух прогрелся до +29,2 °C.

В воскресенье, 21 сентября, в Беларуси зафиксировали новый национальный суточный температурный рекорд, сообщает телеграм-канал «Nadvoriе».

В Житковичах Гомельской области воздух прогрелся до +29,2 °C. Предыдущее достижение – +28,5 °C в Высоком Брестской области – было установлено в 2003 году.

Окончательные данные синоптики обнародуют позднее.

В Беларуси завершаются последние теплые дни сентября. Уже со вторника страну накроет полярный холод, сообщил в эфире телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов. Падение температуры произойдет всего за сутки.

Во вторник в страну придет арктический фронт: ночью +6…+12°C, днем от +13°C на северо-западе до +19°C на юго-востоке. В среду температурный фон составит +13…+17°C.

Во второй половине недели под влиянием скандинавского антициклона погода будет сухой, но прохладной. В четверг ночью +3…+7°C, днем +11…+16°C. В пятницу воздух прогреется лишь до +10…+14°C.

На выходных холод сохранится, днем температура составит +7…+17°C, ночью – от +3 до +8°C. По прогнозу синоптика, именно в эти дни в Беларуси вероятны первые осенние заморозки.

