РФ ударила по Запорожью, Сумах и Киевской области 22.09.2025, 7:44

Есть погибшие и раненые.

В ночь на 22 сентября Россия атаковала Запорожье, Сумы и Киевскую область. Враг применил управляемые авиабомбы и дроны, есть разрушения и пострадавший, сообщили местные власти.

По данным председателя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, россияне ударили по Запорожью по меньшей мере пятью авиабомбами. Под атакой были объекты гражданской инфраструктуры и промышленности, возникли пожары и уничтожены автомобили.

По состоянию на 06:40 известно о гибели двух человек, еще двое ранены. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Киевскую область россияне атаковали дронами, сообщил председатель ОВА Николай Калашник. Последствия зафиксированы в четырех районах.

В Бориспольском районе пострадал мужчина 1993 года рождения – получил слепое осколочное ранение плеча, ему оказали помощь в больнице без госпитализации. Возник пожар частного дома, еще один дом и машины были повреждены.

В Вышгородском районе возник пожар лесной подстилки, в Фастовском – пожар в частном доме, в Обуховском – в результате сбивания БпЛА обломки упали на многоэтажный незаселенный дом.

На местах работают оперативные службы, принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий атаки.

Также россияне атаковали Сумы «шахедами», сообщил городской голова Артем Кобзарь. Два удара пришлись по промышленным объектам, еще один — по учебному заведению. В близлежащих многоэтажках выбиты окна и повреждены балконные рамы.

Один человек ранен. По данным главы ОВА Олега Григорова, это охранник предприятия в Ковпаковском районе Сум, по которому попали россияне.

