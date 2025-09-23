Украинские пограничники взяли в плен 61-летнего российского военного в Покровске 23.09.2025, 18:43

Видео.

Бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования 105-го пограничного отряда взяли в плен 61-летнего военнослужащего армии РФ в районе Покровска.

Об этом информирует Госпогранслужба Украины.

Как отмечается, мужчина всю жизнь работал в гражданских профессиях и не имел никакого отношения к армии. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, в мае 2025 года его мобилизовало российское Министерство обороны для штурмов украинских позиций.

По словам пограничников, при сдаче в плен он имел автомат, четыре полных магазина патронов и небольшой запас еды. Пленный признал, что войну против Украины развязал Путин и призвал сограждан не идти на фронт, а позволить Украине самой определять свое будущее.

«Украинские пограничники сохранили жизнь мужчине, которого кремль фактически обрек на смерть», - отметили в ГПСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com