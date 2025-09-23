Украинские пограничники взяли в плен 61-летнего российского военного в Покровске
- 23.09.2025, 18:43
Видео.
Бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования 105-го пограничного отряда взяли в плен 61-летнего военнослужащего армии РФ в районе Покровска.
Об этом информирует Госпогранслужба Украины.
Как отмечается, мужчина всю жизнь работал в гражданских профессиях и не имел никакого отношения к армии. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, в мае 2025 года его мобилизовало российское Министерство обороны для штурмов украинских позиций.
По словам пограничников, при сдаче в плен он имел автомат, четыре полных магазина патронов и небольшой запас еды. Пленный признал, что войну против Украины развязал Путин и призвал сограждан не идти на фронт, а позволить Украине самой определять свое будущее.
«Украинские пограничники сохранили жизнь мужчине, которого кремль фактически обрек на смерть», - отметили в ГПСУ.