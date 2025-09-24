Невзоров: Намордник для России должен быть «шипами внутрь» 3 Александр Невзоров

24.09.2025, 18:34

2,280

Договоренности с Путиным невозможны.

Эта Генассамблея ООН, конечно, повеселее прочих, но главных слов на ней так и не прозвучало.

Никто не решился сказать напрямую то, что никаких дипломатических способов прекращения войны в Украине не существует.

Данный путь пройден.

Он привел в очередное кровавое никуда.

Договоренности с Путиным невозможны. Бешенство национальное, как и зооморфное (вызванное известным лиссавирусом), увы, неизлечимо.

Россия покусана своей больной историей. В адекватность ее не вернет даже самая мощная медикаментозная кома.

Намордник на Россию может быть надет только объединенной силой всего цивилизованного мира. И этот намордник должен иметь «шипы внутрь».

Конечно, золотое время упущено, больная страна налилась злобой и нарастила клыки. Сегодня она опаснее, чем в 2022 году. Слюна ее бешенства забрызгивает планету.

Основная проблема заключается в том, что кремлевские речи о том, что только СВО может обеспечить соблюдение «национальных интересов РФ», абсолютно правдивы.

Воистину, эти интересы требуют расстрелов в Буче, бомбежек больниц и миллионов смертей.

«Гарантии безопасности России» – заключаются в кандалах и ошейниках соседей, а идеальные гарантии – в маргаритках на их могилах.

Геноцид в Украине – не каприз Кремля, а способ утоления исторического голода Российской Федерации. В противном случае она сдохнет от истощения.

Такова реальность. Таков печальный диагноз.

Он очевиден, но впрямую озвучен на Генассамблее ООН не был.

Это почти гарантирует бездарность и бессмысленность любых действий и телодвижений НАТО, ЕС и США.

«Работать» можно исходя лишь из точного диагноза.

Александр Невзоров, telegram

