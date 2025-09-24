Невзоров: Намордник для России должен быть «шипами внутрь»3
Александр Невзоров
24.09.2025, 18:34
Договоренности с Путиным невозможны.
Эта Генассамблея ООН, конечно, повеселее прочих, но главных слов на ней так и не прозвучало.
Никто не решился сказать напрямую то, что никаких дипломатических способов прекращения войны в Украине не существует.
Данный путь пройден.
Он привел в очередное кровавое никуда.
Договоренности с Путиным невозможны. Бешенство национальное, как и зооморфное (вызванное известным лиссавирусом), увы, неизлечимо.
Россия покусана своей больной историей. В адекватность ее не вернет даже самая мощная медикаментозная кома.
Намордник на Россию может быть надет только объединенной силой всего цивилизованного мира. И этот намордник должен иметь «шипы внутрь».
Конечно, золотое время упущено, больная страна налилась злобой и нарастила клыки. Сегодня она опаснее, чем в 2022 году. Слюна ее бешенства забрызгивает планету.
Основная проблема заключается в том, что кремлевские речи о том, что только СВО может обеспечить соблюдение «национальных интересов РФ», абсолютно правдивы.
Воистину, эти интересы требуют расстрелов в Буче, бомбежек больниц и миллионов смертей.
«Гарантии безопасности России» – заключаются в кандалах и ошейниках соседей, а идеальные гарантии – в маргаритках на их могилах.
Геноцид в Украине – не каприз Кремля, а способ утоления исторического голода Российской Федерации. В противном случае она сдохнет от истощения.
Такова реальность. Таков печальный диагноз.
Он очевиден, но впрямую озвучен на Генассамблее ООН не был.
Это почти гарантирует бездарность и бессмысленность любых действий и телодвижений НАТО, ЕС и США.
«Работать» можно исходя лишь из точного диагноза.
Александр Невзоров, telegram