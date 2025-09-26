Умер муж пропагандистки Маргариты Симоньян
Муж российской пропагандистки Маргариты Симоньян, режиссер, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет.
О его смерти сообщила его жена, пропагандистка Маргарита Симоньян, пишет «Медуза».
В январе 2025 года Кеосаян пережил клиническую смерть и с тех пор находился без сознания.
Кеосаян известен как режиссер по фильмам «Бедная Саша» (1997), «Президент и его внучка» (1999), «Ландыш серебристый» (2000), «Крымский мост. Сделано с любовью» (2018).
В качестве пропагандиста работал на каналах РЕН ТВ, «Россия» и НТВ. Последним его проектом было пропагандистское сатирическое шоу «Международная пилорама».
С 2022 года Кеосаян находится в санкционных списках Евросоюза из-за того, что распространял антиукраинскую пропаганду в российских СМИ.