26 сентября 2025, пятница, 14:49
Архив новостей
Умер муж пропагандистки Маргариты Симоньян

  • 26.09.2025, 14:30
  • 2,862
Умер муж пропагандистки Маргариты Симоньян
Тигран Кеосаян

В январе 2025 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и с тех пор находился без сознания.

Муж российской пропагандистки Маргариты Симоньян, режиссер, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян умер в возрасте 59 лет.

О его смерти сообщила его жена, пропагандистка Маргарита Симоньян, пишет «Медуза».

В январе 2025 года Кеосаян пережил клиническую смерть и с тех пор находился без сознания.

Кеосаян известен как режиссер по фильмам «Бедная Саша» (1997), «Президент и его внучка» (1999), «Ландыш серебристый» (2000), «Крымский мост. Сделано с любовью» (2018).

В качестве пропагандиста работал на каналах РЕН ТВ, «Россия» и НТВ. Последним его проектом было пропагандистское сатирическое шоу «Международная пилорама».

С 2022 года Кеосаян находится в санкционных списках Евросоюза из-за того, что распространял антиукраинскую пропаганду в российских СМИ.

