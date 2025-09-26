закрыть
Почему Хегсет срочно созвал сотни генералов на совещание: Bloomberg узнало причину

  • 26.09.2025, 16:01
  • 1,968
Почему Хегсет срочно созвал сотни генералов на совещание: Bloomberg узнало причину
Пит Хегсет

Совещание пройдет на следующей неделе.

Министр обороны США Пит Хегсет решил созвать сотни американских генералов на экстренное совещание, чтобы обсудить с ними оборонную стратегию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Реакция Трампа и Вэнса на совещание

Президент США Дональд Трамп, комментируя срочное совещание, отметил, что это хорошо, что генералы собираются вместе с главой Пентагона.

- Почему это такое большое дело? Вы ведете себя так, будто это что-то плохое, - добавил он.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что в такой встрече нет ничего необычного.

Причина совещания

Bloomberg обращает внимание, что совещание должно пройти перед последним днем финансового года и возможным «шатдауном». На этом фоне финансирование из госбюджета командировок государственных служащих, в том числе военных, может прекратиться. Поэтому Хегсет и хочет срочно собрать всех генералов.

Неназванный высокопоставленный представитель промышленности отметил в комментарии изданию, что сама встреча будет посвящена Национальной оборонной стратегии США.

