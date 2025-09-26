Как выглядит Лукашенко без грима и фотошопа 12 26.09.2025, 20:13

4,394

Фото: Evgenia Novozhenina Pool Photo via AP

Российские фотографы показали реальное лицо стареющего диктатора.

В Москве прошли переговоры диктаторов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российские фотографы опубликовали фотографии белорусского диктатора без сильной обработки.

Александр Лукашенко, 26 сентября 2025. Фото: Ramil Sitdikov Pool Photo via AP

Александр Лукашенко, 25 сентября 2025. Фото: Evgenia Novozhenina Pool Photo via AP

Александр Лукашенко, 25 сентября 2025. Фото Evgenia Novozhenina Pool Photo via AP

Отметим, лукашенковские фотографы в обязательном порядке ретушируют лицо диктатора, делая его комичным и «восковым». Однако российские фотографы решили опубликовать фотографии стареющего диктатора без ретуши.

