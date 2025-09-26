закрыть
26 сентября 2025, пятница, 20:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как выглядит Лукашенко без грима и фотошопа

12
  • 26.09.2025, 20:13
  • 4,394
Как выглядит Лукашенко без грима и фотошопа
Фото: Evgenia Novozhenina Pool Photo via AP

Российские фотографы показали реальное лицо стареющего диктатора.

В Москве прошли переговоры диктаторов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российские фотографы опубликовали фотографии белорусского диктатора без сильной обработки.

Александр Лукашенко, 26 сентября 2025. Фото: Ramil Sitdikov Pool Photo via AP
Александр Лукашенко, 25 сентября 2025. Фото: Evgenia Novozhenina Pool Photo via AP
Александр Лукашенко, 25 сентября 2025. Фото Evgenia Novozhenina Pool Photo via AP

Отметим, лукашенковские фотографы в обязательном порядке ретушируют лицо диктатора, делая его комичным и «восковым». Однако российские фотографы решили опубликовать фотографии стареющего диктатора без ретуши.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос