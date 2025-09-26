Как выглядит Лукашенко без грима и фотошопа

Российские фотографы показали реальное лицо стареющего диктатора.
В Москве прошли переговоры диктаторов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российские фотографы опубликовали фотографии белорусского диктатора без сильной обработки.
Отметим, лукашенковские фотографы в обязательном порядке ретушируют лицо диктатора, делая его комичным и «восковым». Однако российские фотографы решили опубликовать фотографии стареющего диктатора без ретуши.
