27 сентября 2025, суббота, 14:29
Швеция и Финляндия сформировали ударную бригаду на границе с РФ

  • 27.09.2025, 14:15
Бойцы имеют опыт боевых действий в суровых зимних условиях.

Швеция и Финляндия совместно создали новую ударную бригаду численностью 4-5 тысяч военнослужащих, которая расположена возле финской Лапландии.

Об этом сообщает Iltalehti.

Основу нового формирования составляют бойцы шведской механизированной Норрботтенской бригады, которая имеет опыт боевых действий в суровых зимних условиях. Она состоит из пяти батальонов и подразделений обеспечения.

Вооружение и техника

Чтобы ускорить введение бригады в боевую готовность, вооружение разместили в Лапландии заранее. Речь идет, в частности, о шведских самоходных гаубицах Archer, которые могут поражать цели на расстоянии до 50 км.

В случае вооруженного конфликта новая бригада получит поддержку с воздуха - ее будут прикрывать британские истребители Eurofighter и F-35, а также ударные вертолеты Apache.

Совместные силы с Финляндией

Наряду с новой бригадой НАТО на постоянной основе будут дислоцироваться от 5 до 7 тысяч финских военнослужащих.

Вместе эти силы по численности соответствуют российским подразделениям, которые развернуты на северном направлении.

