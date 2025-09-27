Швеция и Финляндия сформировали ударную бригаду на границе с РФ
- 27.09.2025, 14:15
Бойцы имеют опыт боевых действий в суровых зимних условиях.
Швеция и Финляндия совместно создали новую ударную бригаду численностью 4-5 тысяч военнослужащих, которая расположена возле финской Лапландии.
Об этом сообщает Iltalehti.
Основу нового формирования составляют бойцы шведской механизированной Норрботтенской бригады, которая имеет опыт боевых действий в суровых зимних условиях. Она состоит из пяти батальонов и подразделений обеспечения.
Вооружение и техника
Чтобы ускорить введение бригады в боевую готовность, вооружение разместили в Лапландии заранее. Речь идет, в частности, о шведских самоходных гаубицах Archer, которые могут поражать цели на расстоянии до 50 км.
В случае вооруженного конфликта новая бригада получит поддержку с воздуха - ее будут прикрывать британские истребители Eurofighter и F-35, а также ударные вертолеты Apache.
Совместные силы с Финляндией
Наряду с новой бригадой НАТО на постоянной основе будут дислоцироваться от 5 до 7 тысяч финских военнослужащих.
Вместе эти силы по численности соответствуют российским подразделениям, которые развернуты на северном направлении.