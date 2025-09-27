Под Петербургом россияне массово отравились суррогатным алкоголем 5 27.09.2025, 15:29

2,458

Количество погибших резко выросло.

В Ленинградской области РФ до 25 человек увеличилось количество погибших от отравления суррогатным алкоголем, распространяемым в регионе почти целый месяц. Об идентификации шести новых жертв некачественной продукции в Волосовском районе утром 27 сентября сообщили в Следственном комитете. По данным силовиков, накануне в ходе судмедэкспертизы в телах людей, которые скончались с 10 по 17 сентября, выявили превышение уровня метанола. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Также есть погибшие в Кингисеппском районе, уточнили в МВД, не приводя подробностей.

В пятницу правительство области сообщало о гибели от отравления 19 человек в Сланцевском районе. Двое подозреваемых в распространении приведшей к смерти людей продукции были арестованы. 27 сентября в СК отчитались о задержании еще трех подозреваемых. В ходе обысков оперативники изъяли у них «канистры со спиртосодержащей жидкостью». В общей сложности в Ленобласти по подозрению в распространении суррогатного алкоголя задержали восемь человек, у которых конфисковано свыше 1 тыс. литров продукции, сообщили в прокуратуре региона.

«Устанавливается источник его поступления в регион», — говорится в сообщении. По данным МВД, один из задержанных — 54-летний житель Сланцев, в гараже которого обнаружили десятки канистр со спиртом.

Взятые накануне под стражу подозреваемые — это 79-летний мужчина и 61-летняя женщина, которые, как считает следствие, продали «спиртосодержащую продукцию» двум жителям Сланцевского района, найденным мертвыми 25 сентября. Оба страдали при жизни от алкогольной зависимости, уточнили в СК.

79-летний арестованный, по данным портала 47news, ранее уже привлекался за продажу самодельного алкоголя. Пять лет назад он получил штраф на 2 тыс. руб. Тогда мужчина не явился на заседание, а в своей позиции, которую изложил письменно, отметил, что занимается изготовлением и продажей алкогольной продукции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com