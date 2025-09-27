Лукашенко заявил о своем позоре в «Городце» 5 27.09.2025, 17:04

Диктатор попытался свалить вину на дисциплину, умолчав о провале своей аграрной политики.

27 сентября диктатор посетил объекты ЗАО «АСБ-Агро Городец» – в прошлом он возглавлял здесь совхоз.

Александр Лукашенко предсказуемо обнаружил главную проблему в отсутствии дисциплины. Ему очень не понравилось, как хранят запчасти на машинном дворе, пишет «Салідарнасць».

Общаясь с местными жителями, диктатор заявил, что сегодня «Городец» – не самое худшее, но одно из худших хозяйств:

– Это позор для президента… До такого состояния довели.

Лукашенко дал поручение местным властям и руководству Управделами к весне навести «идеальный порядок».

Отметим, что, обратив внимание на мелочи, о настоящем позоре правитель промолчал. А заключается он в том, что после трех десятилетий его правления сельское хозяйство остается в Беларуси глубоко дотационной сферой, а занятых в ней людей многие до сих пор называют «колхозниками» – из-за низкого уровня жизни.

