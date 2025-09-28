Почему Украина выигрывает войну Юваль Ной Харари, Financial Times

Нации рождаются не из комков земли и не из капель крови.

Вопреки нарративу, продвигаемому российской пропагандой, Украина выигрывает войну. Даже президент США Дональд Трамп, который в феврале 2025 года наставлял украинского президента Владимира Зеленского уступить российским требованиям, потому что «у вас нет карт на руках», на этой неделе заявил, что «Украина при поддержке Европейского союза способна сражаться и ПОБЕЖДАТЬ».

Когда конфликт начался в 2014 году, Украина казалась совершенно беспомощной перед лицом российской агрессии, и россияне с легкостью захватили Крым и часть восточной Украины. Война вступила в более интенсивную фазу 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, чтобы покорить всю Украину и положить конец ее существованию как независимого государства.

Тогда российское руководство и наблюдатели по всему миру ожидали, что Россия захватит Киев и окончательно разгромит украинскую армию за несколько дней. Даже западные союзники Украины настолько сомневались в ее шансах на сопротивление, что предложили эвакуировать президента Зеленского и его команду, чтобы помочь им создать правительство в изгнании.

Но Зеленский решил остаться в Киеве и сражаться: «Мне нужны боеприпасы, а не эвакуация».

Украинские силы, уступавшие в огневой мощи российским, поразили весь мир, отбив наступление на Киев. Затем украинская армия перешла в контрнаступление в конце лета 2022 года, одержала две крупные победы в районах Харькова и Херсона и освободила значительную часть территории, захваченной Россией в первые месяцы вторжения.

С тех пор, несмотря на отдельные локальные успехи обеих сторон, линия фронта существенно не изменилась. Россия пытается создать впечатление неуклонного продвижения вперед, но фактически с весны 2022 года ей не удалось захватить ни одного объекта, имеющего крупное стратегическое значение, такого как Киев, Харьков или Херсон.

В 2025 году, потеряв от 200 тыс. до 300 тыс. убитыми и ранеными, российская армия смогла захватить лишь узкую полоску пограничной зоны, около 0,6% территории Украины. С такой скоростью, как в 2025 году, россиянам теоретически понадобилось бы около 100 лет и десятки миллионов жертв, чтобы завоевать остальную часть Украины. В августе 2025 года Россия контролировала меньше украинской территории, чем в августе 2022-го.

Ситуация напоминает западный фронт Первой мировой войны, когда безжалостные генералы жертвовали десятками тысяч солдат ради захвата нескольких километров руин в грязи. Патриотические газеты часто скрывали масштаб этих безумств, печатая карты, на которых якобы отображались крупные продвижения. Но самым важным элементом этих карт был их масштаб. Как отмечал историк Тоби Такер, газеты Первой мировой войны часто использовали преднамеренно крупный масштаб, «который делал «продвижения» внешне впечатляющими, но любой проницательный читатель мог видеть, что… они были незначительны. Во многих газетах точные географические детали прямо противоречили постоянным репортажам о «достижениях» и «прорывах».

То же самое можно сказать и о последних «продвижениях» России.

С военной точки зрения для Украины разумно отступать тактически, сохранять силы и жизни солдат, чтобы Россия истекала кровью в ходе затратных атак ради ничтожных результатов. Правда в том, что Украине удалось довести войну до тупика.

Как недавно написал отставной австралийский генерал-майор Мик Райан, это похоже на ситуацию, при которой спустя более трех лет после вторжения в Ирак в 2003 году США удалось бы захватить лишь 20% страны ценой миллиона потерь. Назвал бы кто-то это американской победой?

На море достижения Украины столь же впечатляющи. 24 февраля 2022 года Черноморский флот России обладал абсолютным превосходством, и казалось, у Украины нет никаких средств противостоять ему. Одним из самых известных эпизодов того дня стал инцидент на острове Змеиный. Флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва», передал по радио сообщение маленькому гарнизону: «Я — российский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться, чтобы избежать кровопролития и ненужных жертв». В ответ гарнизон передал: «Русский военный корабль, иди на хуй».

Остров Змеиный вскоре был захвачен Россией, но к концу июня 2022 года украинцы его отбили. К тому моменту «Москва» и множество других российских кораблей уже лежали на дне Черного моря. Благодаря новаторскому использованию ракет и дронов украинцам удалось нейтрализовать российское военно-морское превосходство, изменить саму природу морской войны и загнать остатки Черноморского флота в укрытия, далекие от линии фронта.

В воздухе Россия тоже потерпела неудачу. Израиль в ходе 12-дневной войны с Ираном в июне 2025 года завоевал контроль над иранским небом примерно за 36 часов, не потеряв ни одного самолета, Россия до сих пор не смогла добиться господства в небе над Украиной. Российские ВВС понесли сокрушительные потери — особенно во время удара Украины по стратегическим бомбардировщикам России в июне.

В ответ Россия начала полагаться на дальнобойные ракеты и дроны, совершая террор украинских городов. Украина воздерживается от зеркального ответа и в основном избегает ударов по гражданским целям в России, но украинские дроны показали способность поражать аэродромы и инфраструктуру, особенно нефтеперерабатывающие заводы, на сотни километров вглубь российской территории.

Украина добилась всего этого без какого-либо прямого военного вмешательства извне. До сих пор единственной третьей стороной, непосредственно вступившей в войну, стала Северная Корея, отправившая более 10 тысяч солдат воевать на стороне России. Страны НАТО оказали Украине огромную помощь в вооружении и ресурсах, но ни одна страна НАТО официально не участвовала в боевых действиях.

Следует также отметить, что до 24 февраля 2022 года и долгое время после этой даты страны НАТО отказывались передавать Украине многие виды более тяжелого и современного вооружения и ограничивали использование переданных видов. Некоторые из ограничений до сих пор действуют.

Победы Украины в Киеве, Харькове и Херсоне в 2022 году были достигнуты при весьма ограниченном арсенале. Если бы Украина получила полную поддержку с самого начала, она вполне могла бы выиграть войну к концу 2022 года или летом 2023-го, до того как Россия успела бы восстановить армию и наладить военную экономику.

В 2025 году самое слабое звено в обороне Украины по-прежнему находится в умах ее западных друзей. Поскольку Россия не смогла добиться превосходства в воздухе и на море, а также прорвать украинскую оборону на земле, ее стратегия теперь направлена на обход украинских позиций за счет подрыва решимости американцев и европейцев.

Продвигая пропаганду о неизбежной победе, Россия надеется, что США и Европа утратят волю, откажутся от поддержки Украины и заставят ее капитулировать. Поддаться этой пропаганде — значит допустить катастрофу не только для Украины, но и для стран НАТО, которые потеряют большую часть своей репутации, а также лучший щит от растущей российской угрозы.

Пока Россия продолжает расширять армию и инвестировать в милитаризованную экономику, Европа срочно перевооружается, но сегодня самая крупная и опытная сила, стоящая между российской армией и Варшавой, Берлином или Парижем, — это украинская армия. Польская, немецкая и французская армии насчитывают примерно по 200 000 человек, большинство из которых никогда не участвовали в боях. Украинская армия, напротив, насчитывает около миллиона солдат, и большинство из них — опытные ветераны.

Уже две недели российские самолеты и дроны вторгаются в воздушное пространство стран НАТО – Эстонии, Польши, Румыни, возможно, и Дании. Не пора ли европейцам задуматься: если завтра Россия нападет на Европу, а США решат не вмешиваться, крупнейшей военной силой Европы будет украинская армия. Армия США тоже может многому научиться у Украины — как в боевом опыте, так и в области передовых вооружений. Особенно в сфере дроновой войны, где инновации Украины и накопленные данные делают ее мировым лидером. Вероятно, именно поэтому президент Трамп в последнее время стал высказываться в поддержку Украины. Он любит ставить на победителей.

Невозможно предсказать, как будет развиваться война, поскольку это зависит от будущих решений. Но в одном ключевом аспекте победа Украины уже решающая и необратимая. Война — это продолжение политики другими средствами. Побеждает не та сторона, которая захватила больше земли, разрушила больше городов или убила больше людей. Побеждает та, которая достигла своих политических целей. И в случае с Украиной уже ясно, что Путину не удалось достичь своей главной цели — уничтожения украинской нации.

Во многих своих речах и статьях Путин утверждал, что Украина никогда не была настоящей нацией. Это, например, было главным содержанием его пространного эссе «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованного в июле 2021 года. По мнению Путина, Украина — искусственное образование, поддерживаемое иностранными державами в качестве инструмента для ослабления России. Он начал войну, чтобы доказать миру, что украинской нации не существует, что украинцы — на самом деле русские, и что стоит только дать им шанс, они с радостью вольются в состав матери-России.

Никто не знает, сколько еще людей погибнет из-за заблуждений и амбиций Путина, но совершенно ясно, что Украина — подлинная нация, и миллионы украинцев готовы сражаться изо всех сил, лишь бы остаться независимыми от России.

Нации рождаются не из комков земли и не из капель крови. Они рождаются из историй, образов и воспоминаний, живущих в умах людей. И каким бы ни был ход войны в ближайшие месяцы, память о российском вторжении, о российских зверствах и об украинских жертвах будет подпитывать украинский патриотизм на протяжении поколений.

Юваль Ной Харари, Financial Times (перевод — moscowtimes.ru

