«Москве - приготовиться»

Ракеты «Нептун» уже достают вглубь российской территории.

Ночью 29 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Карачевскому заводу«Электродеталь» в Брянской области — ВМС и Генштаб ВСУ заявляют, что по объекту работали ракеты «Нептун», на предприятии зафиксирован пожар и остановка производства.

Каковы фактические пределы досягаемости комплекса «Нептун» в действующих условиях? Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Есть несколько вариантов комплексов «Нептун». Базовая дальность — 280–300 км. Это ракета берегового ракетного комплекса, которая переоборудована из «земля-корабль» в «земля-земля». То есть рабочая дальность — 280 км.

Сейчас стоит задача увеличить ее до 400–500 км. Возможно, что в ближайшее время мы и увидим такую дальность. 500 км — это уже Москва, собственно. Пусть готовятся. По большому счету, «Длинный Нептун» уже выполнил боевую задачу.

Сейчас же, на данном этапе, в пусковой установке счетверенного типа заряжаются по четыре ракеты. Все четыре ракеты, которые были запущены, дошли до цели, выполнили боевую задачу, уничтожили технологический цикл. На заводе «Электродеталь» в Брянской области производственные мощности были уничтожены, по крайней мере приостановлены.

Дальше будем смотреть, какие повреждения будут обнаружены в течение недели. Думаю, Генштаб Украины после проверки данных объективного контроля уже доложит в информационном потоке. Но пока можно с уверенностью сказать, что все четыре ракеты поразили цель.

— Какие объекты на территории РФ в настоящее время могут быть эффективно поражены стандартным вариантом ракеты «Нептун»?

— «Длинный Нептун» пока присутствует лишь в информационном поле — работы с ним нигде пока не видно. Добьемся, чтобы «Нептун» долетел до Москвы — тогда можно будет говорить, что он есть. На данный момент, скорее всего, проводятся либо предсерийные, либо серийные испытания.

А вот стандартный «Нептун», который сейчас есть — с дальностью около 300 км — он может накрыть практически полностью пять областей России: Брянскую, Курскую, Воронежскую, Белгородскую и Ростовскую. То есть он может достать практически до любой точки этих областей. Военных объектов там немерено — начиная от складов и заканчивая аэродромами. Все будет зависеть от количества этих ракет, то есть от того, какое их количество есть у ВСУ.

