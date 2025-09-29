закрыть
29 сентября 2025, понедельник, 18:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В оккупированном Крыму дефицит бензина: на АЗС километровые очереди

  • 29.09.2025, 18:16
В оккупированном Крыму дефицит бензина: на АЗС километровые очереди

Видео.

Во временно оккупированном Крыму существенные проблемы с бензином. Для одной машины предусмотрено максимум 30 литров топлива.

Об этом сообщает «Крымский ветер» в Telegram.

Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в городе ввели ограничение на продажу бензина - в один автомобиль или одну канистру можно заправить максимум 30 литров.

Он нафантазировал, что новые ограничения «позволят накопить бензин» и вернуться к обычному режиму работы.

В то же время в местных Telegram-каналах появились видео, на которых можно заметить, что как минимум в Севастополе, Симферополе и Ялте водители выстаивают километровые очереди, чтобы заправиться.

При этом, согласно слухам, в Крыму один бензовоз разливают на 3-4 АЗС, чтобы создать впечатление, что топливо есть на большом количестве заправок. В сети в то же время появились объявления о продаже бензина в канистрах по значительно завышенной цене.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук