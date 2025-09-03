В Мядельском районе в поле заметили «бульбозавра» 3 3.09.2025, 19:01

4,106

Соцсети в восторге.

Пользователь TikTok снял динозавра из сена, стоящего в поле в Мядельском районе, недалеко от агрогородка Княгинин. В комментариях его прозвали «Бульбозавром» и показали другие композиции, передает «Зеркало».

«Беларусь удивляет», — подписал видео автор.

В комментариях пользователи поделились своими впечатлениями:

«Парк белорусского периода», — 1965SHIVA.

«По всей Беларуси вдоль дорог шикарные композиции делают. И с каждым годом все краше и краше!», — Леший.

«Так можно и дом девятиэтажный сложить, потом оштукатурить, поставить окна, и отопление не нужно будет», — Андрей.

«Есть советы, как не умереть от инсульта, проезжая мимо этой скульптуры ночью?», — поинтересовался другой пользователь.

Некоторые подписчики показали, какие композиции из сена они видели в других районах страны.

