В Мядельском районе в поле заметили «бульбозавра»3
- 3.09.2025, 19:01
- 4,106
Соцсети в восторге.
Пользователь TikTok снял динозавра из сена, стоящего в поле в Мядельском районе, недалеко от агрогородка Княгинин. В комментариях его прозвали «Бульбозавром» и показали другие композиции, передает «Зеркало».
«Беларусь удивляет», — подписал видео автор.
@varanik1 #беларусь #красота #своимируками #рекомендации ♬ оригінальний звук - ⚡️SVAROG LIGHT⚡️
В комментариях пользователи поделились своими впечатлениями:
«Парк белорусского периода», — 1965SHIVA.
«По всей Беларуси вдоль дорог шикарные композиции делают. И с каждым годом все краше и краше!», — Леший.
«Так можно и дом девятиэтажный сложить, потом оштукатурить, поставить окна, и отопление не нужно будет», — Андрей.
«Есть советы, как не умереть от инсульта, проезжая мимо этой скульптуры ночью?», — поинтересовался другой пользователь.
Некоторые подписчики показали, какие композиции из сена они видели в других районах страны.