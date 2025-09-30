«В Москве будут выдавать бензин по талонам» 7 30.09.2025, 14:19

6,204

Уже в ближайшие месяцы.

Все больше россиян сталкиваются с трудностями при поиске бензина. Украинские дроны практические ежедневно наносят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, что приводит к их остановке.

Что ждет Россию, если дефицит топливо продолжится и в зимний период? Об этом сайт Charter97.orgпоговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— РФ ждет полноценный, полномасштабный кризис. Тем более, что Украина не будет как-то снижать свое давление на Российскую Федерацию в этом вопросе. Для нас важно довести ее состояние до критического уровня, поскольку это единственный инструмент давления.

Следует понимать следующий момент: топливо — это базисный показатель. Сейчас расскажу на примере Белгорода, где был нанесен удар по электростанции, которая обеспечивала фактически весь город. Белгород оказался без электроснабжения. И тут интересный нюанс. Когда остаешься без электроснабжения, то что делаешь? Запускаешь генераторы.

Но чтобы запустить генераторы, нужно дефицитное топливо. То есть Украина последовательно работает над тем, чтобы принудить Россию к тому, чтобы она прекратила удары по украинской энергетической системе. И это очень важный инструментарий, которым мы можем воспользоваться, поскольку Украина уже давно адаптирована к угрозам в отношении ударов по энергетике.

Подчеркну, наша энергетика с 2022-го года адаптируется к подобного рода террористическим актам. Мы видим, что если в 2022 году украинские города погружались в блэкауты, порой даже на неделю, на две недели, то потом, в 2023-ем году, аналогичные удары по украинской энергетике вызывали отключение электричества максимум на сутки. Адаптация произошла.

А вот у России эта адаптация не произойдет по одной простой причине.

— Какой?

— Вся ее энергетическая инфраструктура, в том числе и в вопросах поставки энергоресурсов, не только электроснабжения, но и того же самого газа, тепла и так далее, перешла в состояние техногенного коллапса еще до 2022-го года. Из-за санкций, отсутствия своевременных ремонтных работ и квалифицированного обслуживания сетей.

Даже до 2022-го года мы неоднократно видели такие техногенные катастрофы, взрывы на трубопроводах ГТС, прорывы магистрали и так далее. Ничего не изменилось. Оно только с каждым годом ухудшается все больше и больше.

Если же Украина начнет еще и внешне воздействовать на все эти системы, коммуникации, то Россия может в этом году погрузиться в то, чем угрожала Украине с 2009-го года — «холодомор». В 2009 году появился такой термин, которым Россия стала угрожать каждый год, когда начинался отопительный сезон Украине — «холодомором».

Сначала на информационном уровне, потом на политическом. А с 2022 года каждый раз, когда начинались удары по нашей энергетике, нам угрожали, что мы замерзнем зимой, будем погружены в какой-то там ледниковый период. Так вот Украина в ледниковый период так ни разу и не погрузилась.

Россия же из-за ее реальных проблем с инфраструктурой, как раз в этом году может погрузиться в реальный «холодомор». Если они этого хотят, ну что ж, вызов принят, как говорится.

— Стало известно, что белорусский режим возобновил поставки бензина в РФ на фоне высокого спроса и остановок НПЗ. Чем чревата для Лукашенко такая помощь?

— Пока ничем. На данном уровне он просто зарабатывает на этом деньги. То есть дроны пока к нему на Мозырский НПЗ не полетят.

Лукашенко максимально осторожно пытается действовать, продавать топливо в Россию по завышенным ценам, имея с этого профит.

Хорошо, пускай это делает, но только Мозырский НПЗ, даже весь ресурс Беларуси, полноценно не может обеспечить Московскую область с ее реальными потребностями. Хотя сейчас в Москву и Московскую область стекается основной ресурс нефтепродукции, пока остальные регионы страдают.

Пытаются сделать все, чтобы в Москве не ощущался дефицит бензина. Но все к идет к тому, что в течение ближайших двух месяцев уже даже и Москва погрузится в это ощущение дефицита и выдачи бензина по талонам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com