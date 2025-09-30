закрыть
30 сентября 2025, вторник, 23:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Принцесса Нидерландов приступила к службе в армии королевства

1
  • 30.09.2025, 21:53
  • 2,026
Принцесса Нидерландов приступила к службе в армии королевства

Наследная принцесса Амалия стала первой женщиной из королевской семьи, вступившей в армию.

Наследная принцесса Нидерландов Амалия приступила к службе в вооруженных силах страны, начав обучение по программе подготовки резервистов. Об этом сообщил телеканал NOS.

По данным источника, кронпринцесса была зачислена на курсы Королевского флота, а также сухопутных и военно-воздушных сил, получив младшие воинские звания матроса и солдата третьего класса. Стандартная программа подготовки включает несколько недель полевых занятий и теоретические уроки, однако практическая часть будет отложена из-за перелома руки, полученного при падении с лошади.

В настоящий момент принцесса изучает баллистику, тактику и картографию и планирует принимать участие в работе аппарата министерства обороны в качестве внештатного сотрудника.

В военном ведомстве Нидерландов уточнили, что при отборе для службы принцессы не делалось исключений: она прошла медицинское и психологическое тестирование, а также проверку безопасности. Заместитель начальника курса майор Петра Гейтеман отметила, что все обучающиеся проходят строгий отбор в соответствии с требованиями ведомства.

Журналисты отметили, что Амалия стала первой женщиной из королевской семьи, вступившей в армию.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип