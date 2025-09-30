Принцесса Нидерландов приступила к службе в армии королевства 1 30.09.2025, 21:53

2,026

Наследная принцесса Амалия стала первой женщиной из королевской семьи, вступившей в армию.

Наследная принцесса Нидерландов Амалия приступила к службе в вооруженных силах страны, начав обучение по программе подготовки резервистов. Об этом сообщил телеканал NOS.

По данным источника, кронпринцесса была зачислена на курсы Королевского флота, а также сухопутных и военно-воздушных сил, получив младшие воинские звания матроса и солдата третьего класса. Стандартная программа подготовки включает несколько недель полевых занятий и теоретические уроки, однако практическая часть будет отложена из-за перелома руки, полученного при падении с лошади.

В настоящий момент принцесса изучает баллистику, тактику и картографию и планирует принимать участие в работе аппарата министерства обороны в качестве внештатного сотрудника.

В военном ведомстве Нидерландов уточнили, что при отборе для службы принцессы не делалось исключений: она прошла медицинское и психологическое тестирование, а также проверку безопасности. Заместитель начальника курса майор Петра Гейтеман отметила, что все обучающиеся проходят строгий отбор в соответствии с требованиями ведомства.

Журналисты отметили, что Амалия стала первой женщиной из королевской семьи, вступившей в армию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com