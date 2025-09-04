«Белорусы отказались работать за миску супа» 1 4.09.2025, 13:00

1,690

Леонид Судаленко

Почему режим Лукашенко готовит изменения в пенсионной системе.

Экономист Лев Львовский сообщил, что режим Лукашенко плананирует повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет.

Насколько вероятен этот шаг и как он скажется на белорусах? За комментарием сайт Charter97.org обратился к правозащитнику и бывшему политзаключенному Леониду Судаленко:

— Вопрос повышения пенсионного возраста обсуждается давно. Я даже шутил: когда мне исполнилось 50 лет, все поздравляли и говорили: «Ну вот, через 10 лет пойдешь на пенсию». Потом мне стукнуло 53, и снова оказалось, что до пенсии еще 10 лет. То есть я бегу за пенсией, а она все время уходит от меня. Если сейчас повысят для мужчин до 65 лет, опять окажется, что я за пенсией не успеваю.

Сегодня в Беларуси пенсионный возраст — 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Повышение происходило постепенно с 2017 по 2022 годы, и на этом, как утверждают власти, процесс завершился. Официальные представители Минтруда и соцзащиты подчеркивают: после 2022 года повышение пенсионного возраста для женщин не рассматривается. Но это официальная позиция государства.

В то же время в СМИ и экспертной среде периодически всплывают слухи о возможных изменениях. Почему? Это связано, прежде всего, с демографическими вызовами. Население стареет, плюс нужно учитывать массовый отток трудоспособных людей за границу, особенно после событий 2020 года. Мы видим, сколько врачей уехало, сколько айтишников, да и специалистов из других сфер. Все это создает дополнительную нагрузку на пенсионную систему: чем меньше людей работает и платит налоги, тем тяжелее содержать пенсионеров.

Конечно, можно прислушаться к мнению экономистов, но пока это только обсуждения. В законе закреплено именно нынешнее положение. Я же считаю, что повышение пенсионного возраста — мера спорная. Для государства — это способ хоть как-то пополнить пенсионный фонд и частично решить проблему дефицита кадров. Но для людей, особенно для женщин предпенсионного возраста, это станет серьезным испытанием. Ведь здоровье невозможно подогнать под цифры в паспорте: одна женщина в 58 лет уже не может работать, а другая и в 68 чувствует себя хорошо. Поэтому вместе с повышением должны быть предусмотрены социальные гарантии и поддержка тем, кто объективно не сможет работать дольше.

— Беларусь переживает демографический кризис — сотни тысяч уехали, молодежь не видит будущего в стране. Что это значит для пенсионной системы и экономики?

— Прежде всего, стареет население. Людей пенсионного возраста становится все больше, а молодых кадров все меньше. Я недавно видел сюжет о школах в Гомеле: где-то уже не хватает детей, чтобы формировать классы. Это говорит о падении рождаемости. Если женщины не будут рожать, население будет стареть, трудовые ресурсы не восполняются.

Плюс эмиграция. После массовых репрессий 2020 года за границу уехало огромное количество квалифицированных специалистов — не только медиков, но и людей из других отраслей. В итоге мы имеем дефицит кадров. Особенно остро не хватает рабочих и технических профессий — людей «от станка». А вот экономистов и юристов, наоборот, избыток.

— Какими методами режим Лукашенко будет пытаться закрыть дефицит?

— Думаю, если бюджетный дефицит станет слишком острым и денег не будет хватать даже на выплату пенсий, режим пойдет на новые налоги и сборы. Это типично для недемократических режимов: «депутаты» подпишут все, что скажут сверху.

Да, это вызовет недовольство населения, но в нынешних условиях люди не могут свободно выражать протест. Мы помним 2017 год и «декрет о тунеядцах» — тогда общество добилось его отмены. Сейчас же ситуация другая: страна фактически живет в состоянии военного положения, законы не работают.

Кроме того, Лукашенко уже договаривался о привлечении мигрантов из Пакистана и других азиатских стран. Ожидаются первые партии, а дальше могут завозить сотни тысяч людей. Белорусы не хотят работать «за миску супа», уезжают в Европу, где можно заработать достойные деньги. А вот мигранты из Азии в Беларусь ехать будут — у них просто нет возможности попасть в ЕС.

Таким образом, у режима остаются три варианта: новые налоги и поборы, массовое привлечение мигрантов и сокращение социальных расходов. Все они несут для людей больше проблем, чем решений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com