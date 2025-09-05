Наталья Радина: Белорусские независимые медиа — это оружие, которое может помочь защитить Украину и Европу 5.09.2025, 10:50

Наталья Радина

Свобода слова непосредственно связана с безопасностью.

Об этом главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина заявила, выступая на заседании делегации по связям с Беларусью Европейского Парламента. Слушания на тему ситуации со свободой слова в Беларуси прошли в Брюсселе 4 сентября по инициативе главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Малгожатой Госевской.

В мероприятии приняли участие евродепутаты Мартиньш Стакис, Михал Кобоско, Пятрас Аштрявичюс, Мариуш Камински, Мацей Вонсик, представители Еврокомиссии, Европейской службы внешних действии, эксперты и журналисты. О положении белорусских независимых медиа рассказали бывший политзаключенный, журналист радио «Свобода» Игорь Корней, главный редактор сайта «Хартия’97 Наталья Радина, директор радио «Рацыя» Явген Вапа, директор телеканала «Белсат» Алина Ковшик, известная польская журналистка, бывший директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы, представитель Белорусской ассоциации журналистов Татьяна Коровенкова и глава фонда «Свободная пресса для Восточной Европы» Мария Садовская-Комлач.

Главред сайта Charter97.org в своем выступлении отметила, что свобода слова непосредственно связана с безопасностью.

«Беларусь сегодня — это не только диктатура, в которой у людей нет ни свободы, ни каких-либо прав. Пророссийский диктаторский режим Лукашенко, который правит страной 31 год, угрожает сегодня безопасности соседних стран — Украины, Литвы, Латвии и Польши, — заявила Наталья Радина. — И эта угроза не гипотетическая, а абсолютно реальная. В 2022 году с территории Беларуси было совершено нападение российских войск на Украину и многие месяцы происходил ракетный обстрел украинских населенных пунктов.

Более трех лет широкомасштабной войны России против Украины на территории Беларуси проходят обучение российские военнослужащие и добровольцы, Россия активно использует в своих целях белорусскую военную инфраструктуру, полигоны и аэродромы. Оборонные предприятия страны производят вооружения для армии РФ, а белорусские нефтеперерабатывающие заводы — топливо для российских танков.

По сути, Путин при помощи своего союзника Лукашенко превратил нашу страну в кремлевский военный плацдарм. Предстоящие в сентябре белорусско-российские учения «Запад-2025» явно демонстрируют намерения России атаковать в будущем Литву, Латвию, Польшу, в том числе с использованием тактических ядерных ракет, которые могут быть размешены на территории Беларуси.

Для безопасности стран ЕС и Украины необходимо, чтобы Беларусь была освобождена от российского влияния и перестала быть кремлевским военным плацдармом. Для этого необходимо продолжать санкционное давление на власти страны и активно работать с населением Беларуси. Независимые медиа — это самый эффективный инструмент для работы с белорусами.

Я вас уверяю: влияние на белорусов у независимых медиа, которые вынуждены работать в изгнании, сегодня гораздо большее, чем у пропагандистких каналов Лукашенко. Большинство белорусов продолжают ненавидеть диктатора и не верят его карманным СМИ. Я считаю, что именно большая работа белорусских независимых медиа смогла предотвратить непосредственное участие белорусской армии в войне против Украины. Именно белорусские независимые медиа сегодня поддерживают в белорусах национальное самосознание, то самое identity, которое отличает белорусов от россиян. Именно независимые медиа рассказывают сегодня людям в стране правду о преступлениях режима и войне в соседней Украине.

Но у нас сегодня не хватает ресурсов для противостояния российской пропаганде. Кремль тратит на свои пропагандистские каналы и информационные войны против Украины и стран Запада миллиарды евро. Поддержка же белорусских независимых медиа, которые вынужденно работают в изгнании, с каждым годом только сокращается, и сегодня многие СМИ находятся на грани закрытия.

И это огромная ошибка — не понимать важности работы белорусских журналистов. С 2014 года я с коллегами часто приезжала в Украину.

Мы говорили украинским властям, что Россия непременно нападет на Украину с севера, с территории Беларуси. Для того, чтобы этого не произошло, мы предлагали активно работать на демократизацию ситуации в стране, поддерживать независимые медиа и транслировать независимые радиостанции и телеканалы на Беларусь. Нас не услышали, посчитали, что это слишком дорого, но потери от широкомасштабной войны оказались несоизмеримо большими.

Осознайте угрозу пока не поздно. Если мы перестанем работать, российская пропаганда оболванит белорусов и российская армия может пополниться сотнями тысяч добровольцев из Беларуси, которые пойдут с оружием в Украину, Литву, Латвию, Польшу.

Эта ошибка будет стоить Западу очень дорого. Посчитайте сами: необходимая ежегодная поддержка всех белорусских медиа, имеющих большую аудиторию в Беларуси, равна стоимости двух танков (допустим, Леопард-2). В случае нападения российской армии на страны ЕС или Украину с территории Беларуси эти два танка могут быть уничтожены относительно дешевыми дронами в считанные минуты, а общие потери от войны будут исчисляться не только миллиардами евро, но и бесценными жизнями людей.

Нельзя недооценивать силу свободного слова. Россия ее понимает, поэтому она ведет тотальную, гибридную войну, с активным использованием медиа, пропаганды, информационных диверсий и фейков. Запад должен этому противостоять всей своей мощью и в этом противостоянии белорусские журналисты его надежные союзники.

Белорусские независимые медиа — это оружие, которое может помочь защитить Украину и Европу.

