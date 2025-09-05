Путин не смог упросить Си Цзиньпина разблокировать расчеты через китайские банки 1 5.09.2025, 13:18

Российские платежи просто зависают.

Проблема платежей через китайские банки, с которой российские компании столкнулись после ужесточения санкций США, сохраняется, заявил на Восточном экономическом форуме вице-президент «Норникеля» Антон Берлин.

Хотя Путин дважды за последний год встречался с Си Цзиньпином, а российские чиновники заверяли, что сложности в трансграничных расчетах устранены, на деле, по словам Берлина, платежи продолжают неделями зависать в банках.

«Как только выходит какой-то новый пакет санкций, неважно, даже если он никаким боком не касается нашей продукции, нашей компании, китайские банки берут паузу на 2-3-4 недели, им надо изучить текст, и платежи просто зависают», — пожаловался топ-менеджер (его цитирует Reuters).

Китайские банки также не открывают аккредитив для российского товара, добавил Берлин.

Принадлежащий миллиардеру Владимиру Потанину «Норникель» больше половины своей продукции продает в Азию, причем Китай стал крупнейшим клиентом компании. И хотя напрямую «Норникель» не находится под санкциями, банки и контрагенты рассматривают его как токсичного партнера.

«Юридически обязывающие санкции как раз играют меньшую роль, гораздо больше сложностей связано именно с добровольными ограничениями, которые разные участники рынка накладывают на себя», — сказал Берлин в ходе панельной дискуссии на ВЭФ.

По его словам, чтобы решить проблему потребуется не меньше двух лет, и для этого нужно повысить секретность международных транзакций России, а в идеальном сценарии — создать международную платежную систему, независимую от Запада.

«По сути, нужна система трансграничных платежей, которая, понятна национальным регуляторам… До этого всегда говорили о повышении прозрачности финансовых расчетов, а вот анонимность сейчас становится тоже важным аспектом, что прозрачность должна быть очень ограничена для тех регуляторов, кого это касается», — сказал Берлин.

В правительстве РФ тем временем заверяют, что проблема трансграничных платежей решена. «Внешняя торговля продолжается, платежи продолжаются. Это говорит о том, что все участники внешнеэкономической деятельности, как внутри России, так и за ее пределами, то есть наши ключевые торговые партнеры, заинтересованы в том, чтобы платежи продолжали ходить», — заявил на ВЭФ директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

«В целом наша инфраструктура финансовая, благодаря усилиям как финансовых организаций, так и экспортеров, импортеров и ряда других, соответственно, участников, она показала свою гибкость и адаптивность», — добавил он.

