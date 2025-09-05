Минский банк выдал клиентке доллары, которые сам бы не принял 5.09.2025, 20:18

Ситуация вызвала споры в Сети.

Белоруска рассказала, что при снятии заранее заказанной суммы долларов США в отделении «Альфа-Банка» на улице Сурганова, 43 кассир предупредила: купюры ветхие и с дефектами, и в других банках их могут не принять, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

По словам клиентки, сама сотрудница призналась, что такие деньги не взяла бы.

В комментариях люди возмущаются: если банки не принимают ветхие купюры и тщательно проверяют их качество, то почему именно такие доллары выдают клиентам.

