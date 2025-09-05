Минский банк выдал клиентке доллары, которые сам бы не принял
- 5.09.2025, 20:18
Ситуация вызвала споры в Сети.
Белоруска рассказала, что при снятии заранее заказанной суммы долларов США в отделении «Альфа-Банка» на улице Сурганова, 43 кассир предупредила: купюры ветхие и с дефектами, и в других банках их могут не принять, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».
По словам клиентки, сама сотрудница призналась, что такие деньги не взяла бы.
В комментариях люди возмущаются: если банки не принимают ветхие купюры и тщательно проверяют их качество, то почему именно такие доллары выдают клиентам.